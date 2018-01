Un lento smottamento mette lo stato di Washington in massima allerta | possibile una frana

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 16 gennaio 2018) Unin una regione agricola dellodiha costretto all’evacuazione mentre le autorità si preparano per quello che dicono sia inevitabile: il collasso di un costone che si trova al di sopra di dozzine di abitazioni e di una superstrada chiave. Le persone asono particolarmente caute nei confronti delle frane in seguito a una del 2014 a nord di Seattle che ha dilagato in una piccola comunità e lungo una strada statale, uccidendo dozzine di persone. Gli esperti dicono che lapotrebbe verificarsi alla fine di gennaio o all’inizio di febbraio ad Union Gap, una piccola città agricola. Si prevede che si stacchi un pezzo di un costone delle dimensioni di circa 24 campi da football, che rovescerebbe circa 3 milioni di metri cubi di roccia e fango. Le opinioni sull’impatto variano molto e vanno da piccoli danni a inondazioni diffuse, soprattutto ...