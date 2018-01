Un edificio è crollato ad Anversa dopo un’esplosione : ci sono almeno cinque feriti : Un edificio è crollato ad Anversa, in Belgio, dopo un’esplosione: ci sono almeno cinque feriti e altre persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie, secondo quanto dichiarato dalla polizia e dai vigili del fuoco. Sette persone sono state invece portate The post Un edificio è crollato ad Anversa dopo un’esplosione: ci sono almeno cinque feriti appeared first on Il Post.