Il presidente del consiglio europeo Donald Tusk solletica i pentiti della Brexit : "Le nostre porte sono aperte a un dietrofront di Londra" : "A meno che non ci sia un cambiamento di cuore tra i nostri amici britannici, la Brexit diventerà una realtà - con tutte le sue conseguenze negative - a marzo del prossimo anno. Noi, qui nel continente, non abbiamo cambiato idea. I nostri cuori sono ancora aperti per voi". Così il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, riferendo alla plenaria a Strasburgo sulla Brexit.Parole di apertura nei confronti di Londra, ...

Oggi consiglio Comunale dalle 14 : Visibile anche in streaming. L'ordine del giorno Martedì 16 gennaio alle ore 14 Si riunisce il Consiglio Comunale La seduta potrà essere seguita in diretta streaming all'indirizzo http://video.comune.livorno.it Livorno, 12 gennaio 2017 " Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente, Daniele Esposito per martedì 16 gennaio alle ore 14. Questi ...

Castellammare - Raddoppio binari Circum : "Subito un consiglio comunale monotematico" : Cimmino: "Ennesimo scempio"

Martedì 16 gennaio si riunisce il consiglio comunale : l'ordine del giorno dei lavori : Domani, Martedì 16 gennaio, alle 16 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune ( http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio) e sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta si voterà la surroga di un consigliere comunale dimissionario. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Quindi si tratteranno ...

consiglio di Stato - il caso Bellomo si poteva evitare? : In questi giorni sono ospite di trasmissioni televisive per discutere del cosiddetto caso Bellomo. Nei vari dibattiti, però, ho notato che è rimasto estraneo un interrogativo cruciale: si poteva evitare questo ennesimo scandalo? La risposta a mio avviso è certamente sì, e per molte ragioni. La prima. L’accesso al Consiglio di Stato del consigliere Bellomo è Stato conteStato (peraltro da me) con ricorso articolato e motivato, con il quale ben ...

Modica - variante al Prg : chiesta convocazione consiglio : Convocare il massimo consesso cittadino per discutere di variante al piano regolatore generale. A chiederlo è Andrea Rizza

consiglio della Federazione ha commentato l'attacco dei radicali al centro russo a Kiev - : I radicali dell'organizzazione "Comitato Nero" questo sabato hanno chiuso il cancello del centro russo di Scienza e Cultura di Kiev con con catene e lucchetto. La polizia ha riferito che l'incidente è ...

Sciolto consiglio di Montorio al Vomano Prefetto Teramo nomina commissario : Teramo - Per questa mattina, sabato 13 gennaio, era fissato il Consiglio comunale in seconda convocazione, Consiglio con il quale il sindaco, Gianni Di Centa, e quel che restava della sua maggioranza speravano di effettuare la surroga di parte dei consiglieri dimissionari e salvare il Comune di Montorio al Vomano (Teramo) dal commissariamento. Ma non sarà possibile perché nella serata di ieri il Prefetto di Teramo, Graziella Patrizi, ...

La danzatrice classica Roberta Di Laura anche per il 2018 membro del consiglio Internazionale della Danza - la massima organizzazione ... : ... targa dal Comune di Statte, sua cittadina di residenza, quale 'Ambasciatrice di grazia e bellezza nel mondo', nomina di "Socia Onoraria" dell'Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo", "Premio ...

Psd'Az spunta ipotesi intesa con la Lega : a Oristano il consiglio del partito - Sardiniapost.it : Per il Psd'Az è arrivato il momento di decidere. Questo pomeriggio, in occasione del Consiglio nazionale in programma all'Hotel Mariano IV di Oristano , il segretario Christian Solinas relazionerà ...

Museo Infiorate Spello - arrivato il finanziamento della Presidenza del consiglio dei Ministri : ... alla presenza del deputato umbro Anna Ascani, componente della VII Commissione Cultura Scienza e Istruzione della XVII Legislatura, che ha sempre avuto a cuore la manifestazione e non ha mai mancato ...

Genova - piazze vietate : il consiglio comunale si divide : E chissà, per i non avvezzi agli equilibrismi della politica potrà sembrare un teatro dell'assurdo. "Sono sempre più frequenti le manifestazioni promosse da organizzazioni neofasciste, portatrici di ...

Genova - piazze vietate : il consiglio comunale si divide : È un po' un gioco di parole, ma si sa, le parole spesso sono sostanza. 'Nessuno spazio alle forze neofasciste', si chiede da una parte; 'nessuno spazio alle forze che non rispettano i dettami ...

Una delegazione del consiglio comunale in visita al Centro anziani di Piazza Brin : La Spezia - Una delegazione del consiglio comunale si è recata in visita al Centro anziani del Quartiere Umberto I, sito nei locali comunali di Via Corridoni. All'incontro hanno partecipato il ...