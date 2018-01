Un brevetto Samsung mostra nuove idee di design per futuri smartphone

Samsung - l’ultimo brevetto immagina uno smartphone avvolto dal display : Registrato lo scorso anno ma svelato pochi giorni fa, riguarda un misterioso “dispositivo di visualizzazione” con uno schermo pieghevole che scavalla un lato e...

Questo dovrebbe essere Samsung Galaxy A8 Plus - mentre spunta un nuovo brevetto…a due facce : Nuovi dettagli, conferme e immagini riguardanti Samsung Galaxy A8 Plus (2018), mentre spunta un nuovo brevetto del produttore che mostra un presunto smartphone con display avvolgente. L'articolo Questo dovrebbe essere Samsung Galaxy A8 Plus, mentre spunta un nuovo brevetto…a due facce è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung e i display curvi : ecco il brevetto di uno schermo pieghevole a 180 gradi : Compare un nuovo brevetto di Samsung relativo a un progetto di schermo pieghevole a 180 gradi testimoniato da varie immagini del progetto. L'articolo Samsung e i display curvi: ecco il brevetto di uno schermo pieghevole a 180 gradi è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy S9 anche con lettore palmo della mano? Il brevetto per suggerire la password : Il Samsung Galaxy S9 sempre più vicino a noi e sul lettore di impronte o scanner dell'iride previsto per la prossima ammiraglia 2018 si è detto tantissimo, in particolare sulla posizione prevista per il primo. Tuttavia, oggi spunta dal cilindro dei brevetti del produttore sudcoreano una tecnologia ben diversa che non va certo intesa come sostitutiva delle prime due ma che potrebbe comunque accompagnare il sistema messo a puntino per garantire ...

Riconoscimento palmare per le password dimenticate? Ecco il brevetto Samsung : Scopriamo un nuovo curioso brevetto di Samsung per il recupero delle password dimenticate: che ne dite di utilizzare il palmo della mano? L'articolo Riconoscimento palmare per le password dimenticate? Ecco il brevetto Samsung è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung : approvato il brevetto per il lettore d'impronte digitali sotto al display : Il 2018 vedrà l'abbandono del sensore d'impronte digitali, come lo conosciamo oggi, sugli smartphone top di gamma? Difficile poterlo dire già da ora ma vari produttori e partner del mondo della ...