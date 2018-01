Un bagno di sangue per le criptovalute

Washington invia armi a Kiev. Mosca : sarà un bagno di sangue : Via libera alle forniture di missili anti-tank per 'rafforzare le difese'. Merkel e Macron: 'Rispettare Minsk, l'unica soluzione resta politica' Gli Stati Uniti hanno deciso di fornire armi difensive all'Ucraina per proteggersi dall'offensiva guidata dalla Russia nelle sue regioni orientali. Lo ha confermato il dipartimento di Stato, ...