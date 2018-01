U2 Due date in Italia | l' 11 e 12 ottobre ad Assago per Bono e compagni

Napoli - 'Che vi guardate?' e accoltellano Due giovani : l'aggressione choc al Vomero : Un 18enne e un 16enne di Napoli furono accoltellati alla coscia la sera del 17 dicembre poco dopo l'una di notte, in piazza Vanvitelli, al Vomero; il motivo uno sguardo di troppo rivolto a un gruppo ...

Visite guidate - degustazioni e mostre per i prossimi Due week end : Grande tifoso della Fidelis Andria, che ha diramato una nota di condoglianze Condividi Tweet Commenti 13 Casse comunali vuote, le ditte dei servizi mensa e poste dicono basta Politica mer 3 gennaio ...

Coppa Italia 2018 - tabellone fino alla Finale. Le Due semifinali : Milan-Lazio e Juventus-Atalanta. Date - calendario - programma - orari e tv : Si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2018 di calcio. Siamo arrivati alle due semifinali che si disputeranno con match di andata e ritorno: Milan-Lazio e Juventus-Atalanta. Si preannunciano delle sfide altamente spettacolari e intense, le quattro squadre si daranno battaglia per raggiungere la Finale di Roma. Appuntamento al 31 gennaio e al 28 febbraio per i quattro atti, quattro partite davvero imperdibili e appassionanti per tutti gli ...

Jovanotti aggiunge altre Due date milanesi al tour 2018 : Con l'aggiunta delle altre due date, il calendario degli appuntamenti milanesi è completo, impossibile inserire altri spettacoli per la location. Ma dodici appuntamenti sembrano riuscire a soddisfare ...

Vi ricordate di Lizard Squad? Uno dei fondatori rischia più di Due anni in un penitenziario federale : Riprendiamo la domanda del titolo: vi ricordate di Lizard Squad? Si trattava di un gruppo di hacker che insieme all'affiliato PoodleCorp aveva provocato non pochi fastidi alla vita di parecchi videogiocatori ma anche a personalità dell'industria videoludica.Avevamo dedicato un articolo di approfondimento a questo gruppo che proponeva costantemente attacchi DDoS a destra e manca facendosi letteralmente odiare da una marea di gamer e rendendosi ...

Michael Buble's Christmas in Hollywood/ Diretta streaming video : da Canale 5 alle Due date europee nel 2018 : Michael Buble's Christmas in Hollywood, Concerto di Natale: ospiti e anticipazioni dello spettacolo in onda oggi 25 dicembre 2017 su Canale Cinque.

Annunciati Due nuovi concerti di Ennio Morricone a Roma nel 2018 : le date e i biglietti in prevendita : Due nuovi concerti di Ennio Morricone a Roma nel 2018: il musicista italiano si esibirà in due nuovi appuntamenti nella capitale. Si aggiungono, quindi, due date a giugno ai concerti precedentemente Annunciati per il The 60 Years Of Music Tour, una tournée che porterà il Maestro ad esibirsi in numerose città. Alle date già annunciate per il 2 marzo 2018 Nelson Mandela Forum di Firenze, il 4 marzo al Pala Alpitour di Torino e il 6 marzo al ...

Biathlon - cresce la condizione di Nicole Gontier e Karin Oberhofer. Due nuove candidate per la staffetta azzurra? : Nel fine settimana di IBU Cup, due vecchie conoscenze della Coppa del Mondo di Biathlon hanno ottenuto risultati quantomeno interessanti ad Obertilliach: si tratta di Nicole Gontier e Karin Oberhofer, che nel mese di gennaio potrebbero meritare una convocazione nel massimo circuito ed essere valutate anche per un eventuale posto in staffetta alle Olimpiadi. Ovviamente, è tutto da valutare molto attentamente. Al momento, le quattro azzurre di ...

Lenny Kravitz : Due date in Italia : E' una leggenda del rock vivente, un'icona di stile capace di trasformarsi e incantare i suoi numerosissimi fan: stiamo parlando di Lenny Kravitz. Classe 1964, nato e cresciuto a New York, ha da poco annunciato un tour europeo, dal titolo "Raise vibration tour 2018" che toccherà le principali città europee, in vista di un nuovo album nella prossima primavera. Le tappe in Italia: tutte le informazioni Per la gioia del pubblico Italiano, Lenny ...

Roger Waters in Italia nel 2018 - Due nuovi concerti tra Lucca e Roma : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : nuovi concerti di Roger Waters in Italia nel 2018: dopo l'annuncio delle date Italiane previste per la primavera 2018, l'ex componente dei Pink Floyd sarà protagonista di due nuovi concerti estivi. Roger Waters si esibirà a Lucca e Roma per il suo Us + Them Tour nell'ambito del Lucca Summer Festival e del Rock in Roma. I nuovi concerti di Roger Waters in Italia nel 2018 si terranno l'11 luglio 2018 alle Mura Storiche di Lucca (ex Campo ...

Roger Waters in Italia nel 2018 con Due date : l'11 luglio a Lucca - il 14 a Roma : Adesso è ufficiale: Roger Waters torna in Italia. E lo fa con due date: la prima, l'11 luglio, a Lucca per il Lucca Summer Festival, a cui segue il secondo appuntamento, il 14 luglio, al Circo Massimo di Roma per il Rock in Roma.Il nome del bassista e cantante dei Pink Floyd circolava con insistenza nelle ultime settimane per il Lucca Summer Festival. Le voci sono state ufficializzate dal patron del Festival Mimmo D'Alessandro: "È ...