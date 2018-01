Tutte le promesse e le bugie dei politici nella ' sfigata' città di Agrigento

La mia vita bellissima dopo le elezioni (se Tutte le promesse saranno mantenute) : Se tutto andrà come deve andare, sarà una pacchia. E io per prepararmi, ho già programmato la mia giornata tipo. dopo il 4 marzo, e una volta che le promesse di tutti i candidati premier saranno com’è prevedibile mantenute, io mi alzerò tardi. Che è già un ottimo inizio. Non avendo impegni incombenti, per la verità non avendone proprio, passerò la mattina guardando la Tv (senza pagare il canone, me l’ha promesso Renzi). Al pomeriggio ...