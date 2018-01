Tumore del rene | l’importanza dello stile di vita | 2 comportamenti scorretti sotto accusa

Jane Fonda : «Operata per un Tumore della pelle» : Jane Fonda, 80 anni, è stata operata per un tumore della pelle. L’ha rivelato la stessa attrice durante la presentazione della quarta stagione della sua serie Netflix, Grace e Frankie. «Voglio solo spiegare perché ho una benda sul labbro inferiore», ha dichiarato, «mi è stato appena rimosso un cancro della pelle». E poco prima aveva parlato sempre dell’operazione in un’intervista radiofonica con Howard Stern: «Sì, mi hanno ...

Tumore alla prostata : scoperto un enzima che blocca il metabolismo del cancro : Importante scoperta di un team di ricercatori dell’Istituto oncologico di ricerca (Ior), dell’Università della Svizzera Italiana e dell’Università degli Studi di Padova, guidato da Andrea Alimonti. Senza i lipidi le cellule tumorali delle prostata non sono in grado di proliferare. Sono stati identificati i metaboliti di cui la cellula tumorale ha bisogno per proliferare, determinando il ruolo chiave dell’enzima Pdc, ...

Tumore del rene : ecco quale esame effettuato per altri motivi lo fa scoprire casualmente : Il Tumore del rene è una patologia ancora oggi sottovalutata: nel 2017 nel nostro Paese sono stati registrati 13.600 nuovi casi. La maggiore diffusione di strumenti come l’ecografia addominale ha aumentato il numero delle diagnosi in fase precoce: circa il 60% dei casi infatti è individuato casualmente attraverso un’ecografia addominale eseguita per altri motivi. In questo modo la malattia è spesso individuata in fase iniziale e può essere ...

SPOSA LA DOTTORESSA DEL FRATELLINO MORTO DI Tumore/ Video - insiste : "è quella giusta" (C'è Posta per te) : SPOSA la DOTTORESSA del FRATELLINO MORTO di TUMORE: Luigi sposerà Roberta, la donna che suo fratello prima di morire aveva insistito per fargli conoscere (C'è Posta per te)(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 23:12:00 GMT)

Creati batteri intestinali che vincono il Tumore del colon-retto : importante un alimento : Creati batteri intestinali che vincono il tumore del colon-retto Creati batteri intestinali anti-cancro: è questo un ulteriore passo della scienza medica. In soldoni, i batteri combattono strenuamente il cancro del colon-retto trasformando una molecole di vegetali in un'arma contro il tumore che determina la regressione della malattia e ...

ELENA FANCHINI HA UN Tumore / La carriera della discesista : brilla l’argento del 2005 : La discesista italiana ELENA FANCHINI ha annunciato di avere un TUMORE e doversi fermare. Purtroppo deve abbandonare il sogno olimpionico, ma è pronta ad affrontare questa dura battaglia(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 08:40:00 GMT)

Elena Fanchini - la battaglia della vita! Sconfiggi il Tumore e torna più forte di prima - vincerai ancora tu! : La vita a volte ti mette di fronte ostacoli che sembrano insormontabili, muri che in un primo momento paiono invalicabili, barriere che sembrano fermare i nostri sogni, le nostre speranze, frenando le ambizioni più belle e che mettono in bilico la nostra vita, la nostra esistenza. Il momento in cui si riceve la notizia di un tumore è tra i peggiori per una persona, un istante in cui ti sembra tutto nero, ti vedi passare i frangenti più belli del ...

Cancro - gene “Angelina Jolie” non aumenta la mortalità del Tumore al seno : Quando cinque anni fa una delle attrici più ammirate del mondo annunciò di essersi sottoposta a una doppia mastectomia per evitare le conseguenze del tumore che aveva ucciso la madre e la zia, moltissime donne si precipitarono a fare esami e screening. Oggi, dopo che Angelina Jolie ha deciso tre anni fa di farsi rimuovere anche le ovaie, arriva la notizia che la mutazione del gene Brca, che aumenta fino a otto volte il rischio di Cancro, non è ...

Medicina : il gene Jolie non aumenta la mortalità del Tumore al seno : Uno studio dell’università di Southampton, pubblicato dalla rivista Lancet Oncology, ha scoperto che la mutazione del gene Brca, ormai noto “gene Jolie” (che aumenta fino a otto volte il rischio di cancro) non determina necessariamente la mortalità: se si ha un tumore al seno le probabilità di sopravvivenza sono le stesse rispetto alle pazienti che non hanno il DNA mutato. I ricercatori hanno studiato 2733 donne tra i 18 e i 40 ...

Il gene "Jolie" non aumenta mortalità del Tumore al seno : La mutazione del gene Brca, il cosiddetto 'gene Jolie' che aumenta fino a otto volte il rischio di cancro, non è una condanna a morte, dato che se si ha un tumore al seno le probabilità di sopravvivenza sono le stesse rispetto alle pazienti che non hanno il Dna mutato. Lo afferma uno studio dell'università di Southampton pubblicato dalla rivista Lancet Oncology, che ha anche trovato che la mastectomia dopo la diagnosi non ha ...

La conferma della scienza : l'alcol provoca il Tumore : Gli alcolici possono provocare il tumore. Lo hanno confermato "due importanti pubblicazioni scientifiche". Gianni Testino, primario di Alcologia all'ospedale San Martino di Genova e presidente nazionale della Società italiana di Alcologia, ha rinnovato così l'appello a non bere ai ragazzi."Dobbiamo salvaguardare la salute dei giovani. Non devono consumare alcolici. Non a caso per legge i minori non possono ...

Tumore al pancreas : novità farmacologiche e dal mondo della chirurgia : A cura di Silvia Valenti Il Tumore al pancreas, è una delle forme di neoplasia più diffuse nei paesi industrializzati: in Italia rappresenta il quarto Tumore più frequente per mortalità nel genere ...

Marina Ripa di Meana - il videotestamento : "Il Tumore si è impossessato del mio corpo" : Poche ore dopo la morte, nell'edizione serale, il Tg5 ha diffuso un video testamento di Marina Ripa di Meana registrato qualche giorno fa nella sua casa di Roma per Radio Radicale, dove si...

MARINA RIPA DI MEANA/ Il Tumore - l’amore - la droga : finiscono le lotte della nobile guerriera : MARINA RIPA di MEANA, il suicidio meditato dopo la diagnosi di cancro. Fu una telefonata dell'oncologo Umberto Veronesi a farle cambiare idea sul proposito suicida(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 01:55:00 GMT)