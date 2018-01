Trump insiste sulla costruzione di un muro sul confine con il Messico

Donald Trump - Theresa May insiste : “Ha sbagliato condividere Britain First”. Lui : “Si occupi del terrorismo islamico” : La Gran Bretagna combatte il terrorismo “da qualunque parte venga” e Donald Trump “ha sbagliato”. Theresa May insiste nel definire un errore i retweet dei video di Britain First da parte del presidente Stati Uniti. E nel frattempo l’ambasciatore britannico negli Stati Uniti compie un passo formale per esprimere agli Usa “la preoccupazione” del governo. Mentre l’inquilino della Casa Bianca si è ...