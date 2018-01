Tour Down Under - Greipel apre la stagione : Torna a ruggire Andrè Greipel. Dopo un 2017 con più ombre che luci, il 35enne velocista tedesco ha aperto nel modo migliore la nuova stagione. La prima tappa del Tour Down Under, la corsa d’apertura della stagione del ciclismo professionistico, offriva un’occasione sicura per i velocisti, che non si sono fatti scappare l’opportunità. Greipel ha vinto con una bella volata a centro strada dopo che Viviani aveva aperto lo sprint finendo poi però ...

Ciclismo - Tour Down Under - Elia Viviani deluso : 'ecco cosa è successo in volata' : Elia Viviani è deluso per la prestazione realizzata al Tour Down Under, la prima corsa che apre il calendario WorldTour Elia Viviani ha chiuso in quarta posizione la prima tappa del Tour Down Under. ...

Tour Down Under 2018 - Greipel in volata fa sua la prima tappa - Ewan 2° - Sagan 3° : Greipel, plurivittorioso tra i corridori in attività con 145 successi, ha battuto in volata l'australiano Caleb Ewan, il tre volte campione del mondo Peter Sagan e gli italiani Elia Viviani e Simone ...

Primo squillo stagionale per Andrè Greipel : il ciclista tedesco vince la tappa inaugurale del Tour Down Under VIIDEO : Il tedesco ha battuto nel finale l'idolo di casa Caleb Ewan della Mitchelton Scott e il tre volte campione del mondo Peter Sagan della Bora Hansgrohe. In quarta posizione (per la seconda volta ...

Tour Down Under 2018 : André Grepel si impone in volata nella prima tappa! Viviani quarto - Consonni quinto : È di André Greipel la prima della stagione: il tedesco della Lotto-Soudal, infatti, si è imposto nella frazione inaugurale del Tour Down Under 2018, corsa che di fatto apre il calendario ciclistico del nuovo anno in Australia. Buona prova per Elia Viviani, cui è mancato solo qualcosa negli ultimi 50 metri. La tappa è stata caratterizzata da una fuga a 3 di Nickolas Dlamini (Team Dimension Data), Scott Bowden (UniSA-Australia) e William Clarke ...

Tour Down Under 2018 - i corridori e gli orari tv Video : 2 Siamo ai nastri di partenza della stagione 2018 di ciclismo [Video]. Anche quest’anno si comincera' a pedalare dall’Australia, con l’appuntamento del #Tour Down Under. Si corre dal 16 al 21 gennaio, dopo uno spettacolare antipasto con il criterium di ieri vinto da Peter Sagan sulle strade di Adelaide. Proprio il Campione del Mondo sara' la stella della corsa, che vedra' al via tanti altri big. Tra questi molti grandi velocisti come ...

Tour Down Under 2018 : il grande ciclismo riparte dall’Australia. Viviani sfida Sagan - Porte e Dennis favoriti per la generale : Domani, con la prima tappa del Tour Down Under 2018, ripartirà il calendario World Tour della nuova stagione ciclistica. Sei giornate di gara, favorite dal clima caldo dell’Emisfero Australe, che ci proiettano in un 2018 che si annuncia ricco di temi interessanti, a partire dalle Classiche di primavera, cui manca poco. Proviamo a vedere cosa ci attende nella prossima settimana, analizzando il percorso e la startlist del Tour Down ...

Tour Down Under 2018 : tutti gli italiani al via e le loro ambizioni. Il lucano Domenico Pozzovivo punta alla generale : Come per molti altri sport, anche per il ciclismo l’inizio di stagione sarà in Australia: il Santos Tour Down Under anche quest’anno apre ufficialmente il calendario dell’UCI World Tour. Nella breve corsa a tappe nel Paese dei canguri (6 le frazioni in programma) saranno impegnati ben 19 italiani: andiamo a scoprire chi sono e quali ambizioni avranno. L’unico che pare avere i gradi di capitano con velleità di classifica ...

Tour Down Under 2018 : Diego Ulissi punta alla classifica generale : Si torna a respirare l’aria del grande ciclismo internazionale. Dopo la classica pausa autunnale/invernale, a metà gennaio riparte il World Tour con la prima breve corsa a tappe stagionale: l’ormai consueto Tour Down Under, in Australia. Saranno davvero in tanti i protagonisti del massimo circuito che correranno sulle strade oceaniche a partire da martedì 16: tutti a caccia della migliore condizione in vista degli appuntamenti più ...

Ciclismo - Elia Viviani fiducioso per il Tour Down Under : 'sono in buona condizione' : Elia Viviani fiducioso per il Tour Down Under, corsa australiana che aprirà il calendario WorldTour Buon esordio stagione quello di Elia Viviani con la Quick Step Floors. Il velocista italiano ha ...

Tour Down Under 2018 : Elia Viviani debutta con la Quick-Step Floors. Parte la rincorsa alla Milano-Sanremo : Martedì prossimo Elia Viviani inizierà la sua esperienza con la Quick-Step Floors, nell’esordio stagionale al Tour Down Under. Questa corsa sarà un banco di prova importante per il corridore veneto, che potrà sfruttare l’aiuto dei nuovi compagni per cercare di conquistare subito un successo di tappa in volata. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di Viviani per questa corsa e anche per il prosieguo del 2018. Nella breve corsa a tappe ...

Guida al Tour Down Under 2018 : tutte le tappe - calendario - start list e favoriti - dove vederlo : Con lui debutta nel World Tour il campione del mondo Under 23 2016 Norseman Halvorsen , che guiderà gli sprint assieme a Chris Lawless , e sarà presente anche il nostro Salvatore Puccio . Dal canto ...

Tour Down Under 2018 - la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Al via Sagan e Viviani : La stagione del grande ciclismo è ai nastri di partenza: martedì, infatti, prenderà il via il Tour Down Under 2018, prima corsa World Tour dell’anno. Sfruttando il clima favorevole dell’emisfero australe, i corridore possono gareggiare in condizioni calde e ritrovare il giusto colpo di pedale per affrontare la prima parte della stagione, che prevede già obiettivi importanti. Tra questi, anche la Milano-Sanremo e tra gli uomini più ...