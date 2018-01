Tour de France | si parte da Bruxelles | due tappe nel segno di Merckx

Tour de France 2019 : si parte da Bruxelles - due tappe nel segno di Merckx : Ufficializzate le prime tappe della Grande Boucle del prossimo anno: si parte dalla capitale belga a 100 dalla nascita della maglia gialla e a 50 anni dal primo trionfo del 'Cannibale'

Ciclismo : 'Senza salbutamolo Froome non avrebbe vinto 4 Tour de France' Video : Continua a far molto discutere il caso Froome. La notizia della positivita' al salbutamolo del corridore britannico alla Vuelta è ancora al centro delle cronache sportive. Sono stati e continuano ad essere in molti a parlare della vicenda [Video]. Tra coloro i quali hanno espresso dei pareri, spicca certamente quello di Michele Ferrari, il famigerato medico inibito nel 2012 a vita dall'USADA per gravi violazioni del regolamento antidoping ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pronto per il debutto! Spettacolo alla Vuelta a San Juan - rotta su Tour de France e Mondiale : Vincenzo Nibali è pronto per tornare in sella e fare il proprio debutto stagionale. Lo Squalo non gareggia dal trionfale Giro di Lombardia ma ora è arrivato il momento di rimettersi il numero sulla schiena e tornare a macinare chilometri in squadra sfidando gli avversari. Il siciliano ha scelto la Vuelta a San Juan per incominciare il suo 2018: al caldo dell’Argentina, il capitano della Bahrain Marida farà il proprio debutto incominciando ...

Sagan debutta al Tour Down Under : poi visita a Papa Francesco a cui chiederà di battezzare la figlia : Peter Sagan è pronto per l'attesissimo debutto stagionale. Il tre volte Campione del Mondo sarà infatti al via del Tour Down Under che scatterà in Australia il prossimo 16 gennaio. Lo slovacco della Bora HansGrohe sarà affiancato da Macie Bodnar, Jay McCarthy, Sam Benett, Rudi Selig, ...

Ciclismo - Peter Sagan debutta in Australia! Il Tour Down Under poi la visita a Papa Francesco : donerà una bici al Pontefice! : Peter Sagan è pronto per l’attesissimo debutto stagionale. Il tre volte Campione del Mondo sarà infatti al via del Tour Down Under che scatterà in Australia il prossimo 16 gennaio. Lo slovacco della Bora HansGrohe sarà affiancato da Macie Bodnar, Jay McCarthy, Sam Benett, Rudi Selig, Peter Kennaugh e Daniel Oss. A svelare il programma è stato lo stesso ciclista in un’intervista rilasciata all’Adelaide Advertiser: dopo aver ...

Francesca Michielin - 2640 il nuovo album : tracklist e significato dei brani - Tour da marzo : 2640 è il nuovo album di inediti di Francesca Michielin, disponibile da venerdì 12 gennaio su etichetta Sony Music. Francesca Michielin, l’album 2640 perché si chiama così Il disco 2640 ruota attorno a tre triangoli colorati che rappresentano i tre simboli/temi del disco, Il primo è un Vulcano rosso, come le parole più crude da […] L'articolo Francesca Michielin, 2640 il nuovo album: tracklist e significato dei brani, tour da marzo ...

Tour de France : svelate le 22 squadre per la 105ª edizione della corsa più bella del mondo : La ASO ufficializza i 4 team professional che saranno al via della 105ª edizione del Tour de France La ASO ha ufficializzato le wild-card per le squadre professional per il Tour de France 2018. La ...

Ciclismo - Tour de France 2018 – Assegnate le 4 wild card : spicca la Fortuneo di Barguil. Le 22 squadre partecipanti : Direct Energie, Cofidis, Wanty – Groupe Gobert e Fortuneo – Samsic possono già dire di aver raggiunto il primo obiettivo stagionale. Queste quattro squadre, infatti, si sono viste confermata la wild card per il Tour de France 2018, la corsa più ambita del mondo tanto per i corridori da grandi corse a tappe quanto dalle squadre Professional e dai loro sponsor per avere una vetrina prestigiosa in tutto il Mondo. Già lo scorso anno ...

Attesa per il caso Froome : sarà al via di Giro d'Italia e Tour de France? : Lo so, il dubbio fa male a tutto il mondo del ciclismo, anche agli organizzatori che non sanno se poter contare sul vincitore del Tour e della Vuelta 2017. Rischiamo di vivere un altro 2011 per ...

Ciclismo - attesa per il caso Froome : sarà al via di Giro d’Italia e Tour de France? Si rischia un nuovo caso Contador : Ormai è passato un mese da quando la non negatività di Froome al salbutamolo è di dominio pubblico. Da quel momento c’è stato un susseguirsi di dichiarazioni di altri ciclisti in merito ma ancora non si sa quando il vincitore degli ultimi tre Tour de France si dovrà presentare a Losanna per manifestare la propria difesa. Si preannuncia un corposo dossier da parte del Team Sky per poter spiegare i motivi dell’alto livello di quella ...

Sci di fondo : l’Italia chiude il Tour de Ski con qualche sprazzo e poche gioie. Francesco De Fabiani l’unico ad emergere : Si è concluso il Tour de Ski 2018 e, per i nostri colori, solo due atleti (Elisa Brocard e Mirco Bertolina) sono giunti al traguardo finale del Cermis. Se per il reparto maschile il bottino si potrebbe definire appena sufficiente (grazie ai podi di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani) per quanto riguarda le donne la situazione è davvero allarmante, con la sola Brocard in grado di rimanere stabilmente dentro le prime venti posizioni. A ...

Tour de Ski 2018 - si ritirano Francesco De Fabiani - Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori : Perde pezzi la pattuglia italiana del Tour de Ski, che domani, ai piedi del temibile Cermis, sarà rappresentata soltanto da Elisa Brocard tra le donne e Mirco Bertolina tra gli uomini. Non prenderanno parte all’ultima tappa in Val di Fiemme, infatti, Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori. Se da un lato le 32 atlete giunte al traguardo oggi sono tutte presenti nella startlist di domani, tra cui la nostra Elisa ...

LIVE Tour de Ski 2018 - Mass start Val di Fiemme in DIRETTA : Francesco De Fabiani per il colpaccio! Cologna si difende da Ustiugov. Si parte con la 10 km femminile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della penultima tappa del Tour de Ski 2018: la Val di Fiemme, prima del consueto finale sul Cermis, ospita le Mass start a tecnica classica: 10 km per le donne, 15 per gli uomini. Nella gara maschile il confronto vivrà del duello tra l’elvetico Dario Cologna ed il russo Sergey Ustiugov, mentre tra gli italiani Francesco De Fabiani, dopo il terzo posto nella Mass start tl, tenterà il colpo ...