Torna il Grande Fratello Nip | aperti i casting

Torna la grande danza al Teatro delle Arti - primo appuntamento venerdì 19. : ... è messa in piedi dall'Artista americano, Anthony Heinl, con la precisa volontà di dare vita a creazioni di tecniche nuove e innovative per il palcoscenico, in un eccitante mix di scienza e arte. IL ...

Gattuso il nostro Conte - perché no? Con Rino il Milan può Tornare grande : Il lavoro è ancora molto lungo, ancora irto di difficoltà, ma grazie a una saggia politica dei piccoli passi, il Milan prova a recuperare punti in classifica, per arrivare nelle migliori condizioni ...

Carmen Russo/ Torna in televisione dopo il flop al Grande Fratello Vip (Domenica In) : Video, Carmen Russo, ospite a Domenica In, ripercorre alcuni aspetti della sua vita privata e parla di un argomento delicato come l'adozione delle coppie gay.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 11:20:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Aida Yespica Torna con Geppy Lama? L’indiscrezione : La turbolenta relazione tra Aida Yespica, showgirl venezuelana reduce dal Grande Fratello VIP, e Giuseppe “Geppy” Lama, imprenditore napoletano, ha fatto discutere parecchio negli ultimi tempi, anche perché sembrava essersi interrotta per sempre. Adesso, invece, il colpo di scena completamente inattesso: Novella 2000 ha infatti rivelato che la coppia è tornata insieme ed è stata vista cenare come se niente fosse alla Terrazza ...

Luca Onestini : Torna a parlare l’ammiratrice anonima del Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip, Luca Onestini: l’ammiratrice degli aerei si svela Luca Onestini ha ricevuto alcuni aerei anonimi durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne non è mai riuscito a capire chi fosse la ragazza che aveva perso la testa per lui. In ogni caso, l’identità di […] L'articolo Luca Onestini: torna a parlare l’ammiratrice anonima del Grande Fratello Vip ...

Non è detto : Laura Pausini Torna in grande stile : Laura Pausini è la donna dei record: prima donna italiana ad aver cantato a Sansiro, prima donna ad aver raddoppiato la data a Sansiro nel 2016, milioni e milioni di dischi venduti in tutto il mondo e concerti da record ovunque. Dopo il successo di Simili e del "Simili tour" che l'ha vista protagonista nei maggiori stadi italiani e nei palazzetti di tutto il mondo, ha trionfato a "La Voz Mexico" con Luiz Adrian, concorrente del suo team. Nel ...

F1 - Fernando Alonso confida nella power-unit Renault per Tornare grande con la McLaren : Ci sono diversi piloti che attendono la nuova stagione con grande interesse. Dagli scontati Sebastian Vettel e Lewis Hamilton che punteranno al loro quinto titolo iridato, a Fernando Alonso che parte per un 2018 nel quale si gioca moltissimo. Dopo tre anni complicati in McLaren il pilota asturiano si aspetta un campionato completamente diverso. Da cosa nascono queste speranze? Dal fatto che la scuderia di Woking ha mollato i motori Honda (che ...

Torna Non è l'Arena di Giletti : si parla di stipendi d'oro e di Grande Fratello con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : ... di Grande Fratello Vip e della polemica sulla presunta "gestione irregolare", denunciata da una sua stessa borsista, della scuola 'Diritto e Scienza' che forma studenti in giurisprudenza per tentare ...

Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 : vince sempre Marcel Hirscher! L’Italia Torna grande! 4° De Aliprandini - nei 10 Moelgg e Tonetti! : Marcel Hirscher ha trionfato nel Gigante di Adelboden, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Non è una novità quest’anno: per l’austriaco si stratta della sesta vittoria stagionale, la seconda consecutiva e la numero 51 in Coppa del Mondo (staccato Alberto Tomba, a -3 da Hermann Maier). Le modalità con cui il trionfo è arrivato, però, hanno confermato ancora una volta che siamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno: Hirscher ...

Sci alpino - SOFIA GOGGIA Torna Grande anche in gigante! E’ terza a Kranjska Gora dietro Shiffrin e Worley! : Vince sempre Mikaela Shiffrin. Trentanovesimo successo in carriera per la campionessa americana, che trionfa nel gigante di Kranjska Gora. Una vittoria ipotecata dopo una prima manche strabiliante, visto che nella seconda Shiffrin ha gestito il vantaggio accumulato. Alle sue spalle si classifica la francese Tessa Worley, che ha recuperato cinque decimi alla statunitense, ma alla fine ha chiuso a 31 centesimi dalla vetta. Italia sempre sul podio ...

Torre del Greco - Grande successo per il ricco cartello di eventi de 'I luoghi comuni - Conoscere per riTornare' : 'I luoghi comuni - Conoscere per ritornare', che si è concluso ieri sera, è stato un ricco calendario di mostre, eventi, spettacoli e momenti degustativi: una rassegna voluta da Federalberghi Costa ...

Ferdinando Giordano - ex del Grande Fratello : 'Tutti pensano che il reality sia la grande occasione - ma sono Tornato alla mia vita' : E' un mondo che mi piace molto, mi permette di vivere e so scoprendo cose molto interessanti'. #FerdinandoGiordano #me #life #shooting #fashion #foto #like4like #model #man #lifestyle #top #amici Un ...

Il 13 febbraio 2018 Torna il grande Carnevale di Firenze : Ritorna il grande Carnevale di Firenze, per rilanciare un’antica tradizione nata al tempo dei Medici e sospesa dal 1873, poco tempo dopo la fine di Firenze Capitale: il ballo in maschera al Teatro della Pergola. Firenze era infatti conosciuta anche…Continua a leggere →

Torna la grande boxe ad Avezzano - tutto pronto per la sfida al titolo italiano dei pesi massimi : Il suo esordio nel mondo professionistico risale al 2014. E' stato allenato per diversi anni dall'ex campione di boxe, anche lui avezzanese, Ivan Fiorletta. Cardillo, 28 anni, è originario di ...