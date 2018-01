Torino | maltrattamenti su bambini | arrestata maestra d' asilo

Torino - otto referti dell'ospedale ma il Tribunale assolve l'uomo dall'accusa di maltrattamenti alla compagna : Nove certificati medici rilasciati dai pronto soccorso in otto anni non contano: l'imputato deve essere assolto dall'accusa di maltrattamenti ai danni della convivente. Un pò perché in alcuni casi le ...

