Torino | maestra d' silo arrestata per insulti e minacce

Torino - strattona i bambini dell’asilo. Maestra cinquantanovenne arrestata : Una Maestra d’asilo di 59 anni è stata arrestata dai carabinieri di Susa, nel Torinese, perché accusata di maltrattare gli alunni. Le indagini hanno accertato che l’insegnante in alcune circostanze ha offeso, strattona to e colpito alcuni bambini , senza comunque procurare loro lesioni. L’indagine, dopo la denuncia di una operatrice scolastica, si riferisce al periodo ottobre – dicembre 2017. La Maestra si trova ora ai ...

Torino - la scuola contro la maestra grillina : "Per fare politica non insegna mai" : Un 'attività politica che affettivamente appare assidua. Forse troppo per garantire la presenza a scuola : certo, l' insegna nte si è premurata di avvertire il dirigente scolastico che i permessi per l'...

Torino - la scuola contro la maestra grillina : Per fare politica non insegna mai : A Torino è nota come "maestra Valentina", ma a Misterbianco, nel Catanese, per tutti è la "consigliera Puglisi". Eppure Valentina Puglisi è una persona sola, maestra elementare nell'Istituto comprensivo "Manzoni" del capoluogo piemontese ed eletta in Consiglio comunale con l'M5s alle pendici dell'Etna.Nulla di strano, se non fosse che il suo caso è finito sulle prime pagine dei ...