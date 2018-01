: Timmermans:"Proteggere valori della Ue" - NotizieIN : Timmermans:"Proteggere valori della Ue" - Retenews24 : Timmermans a Fontana, siamo tutti uguali - ROMA, 16 GEN – "Dobbiamo proteggere i valori che condividiamo da europei… - Retenews24 : Timmermans a Fontana, siamo tutti uguali - ROMA, 16 GEN – "Dobbiamo proteggere i valori che condividiamo da europei… - Retenews24 : Timmermans a Fontana, siamo tutti uguali - ROMA, 16 GEN – "Dobbiamo proteggere i valori che condividiamo da europei… -

"Siamo tutti uguali:dobbiamoche da europei condividiamo. Non dipende dalla razza o dalla religione;credo che il pericolo per l'Europa non venga da altri paesi o altre religioni ma dalla paura che ispira troppo spesso l'esclusione degli altri." Così il vicepresidenteCommissione Ue,, a Strasburgo, ha commentato le dichiarazioni sui migranti del leghista Fontana candidato in Lombardia per il centrodestra.(Di martedì 16 gennaio 2018)