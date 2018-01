The Post di Spielberg | “Una riflessione su quanta strada non abbiamo fatto”

Coraggio - donne e libertà di stampa alla conferenza di The Post : «La stampa americana ha accolto bene il film, l’unica cosa è che il New York Times ha detto che avrebbe preferito il titolo “The New York Times”»: Tom Hanks si presenta con una battuta alla conferenza stampa successiva alla proiezione stampa di The Post, cui erano presenti anche Meryl Streep e, soprattutto, il regista, Steven Spielberg, che ha subito introdotto la tematica della libertà di stampa, legandola all’attualità: «Si tratta di ...

The Post - Meryl Streep : «Quella insicurezza delle donne» : «Le donne sono sempre state lì, nella storia. Anche se non erano mai prese veramente in considerazione, anche se non prendevano decisioni importanti, loro c’erano. Ed è divertente tornare a quei tempi. Vedere che cosa facevano, dov’erano, di che cosa parlavano. Ed è esattamente ciò che fa questo film». Il film di cui in un hotel di Milano ci parla con l’inconfondibile (e incantevole) voce soffusa Meryl Streep è The Post di Steven Spielberg, ...

The Post - Steven Spielberg non sbaglia un colpo. Così il giornalismo vinse la guerra per la libertà di stampa : Steven Spielberg non sbaglia un colpo. Va bene, con The Post si vince facile. Correre a girare un film sulla libertà di stampa mentre alla presidenza degli Stati Uniti c’è il satrapo Trump non è proprio una metafora complessa. Prendere poi con urgenza Tom Hanks e Meryl Streep, modello totem liberal, in una delle loro più convinte interpretazioni, piazzandoli davanti alla macchina da presa letteralmente in ogni sequenza del film, sembra quasi un ...

Spielberg presenta il suo The Post Lezione di coraggio per le donne : "La stampa è al servizio dei governati non dei governanti". Gira attorno a questa chiave di lettura "The Post", l'ultimo film di Steven Spielberg che racconta dei cosiddetti Pentago Papers, i documenti che nel 1971 svelarono i retroscena della guerra del Vietnam e il ruolo cruciale dell'editrice Kay Graham nel renderli pubblici.Il film, nelle sale dal primo febbraio, vede per la prima volta insieme ...

Meryl Streep presenta The Post : "Il coraggio si può imparare”. Steven Spielberg” : "Nella battaglia dei sessi il vero problema sono gli uomini" : Il coraggio è indignazione, è contagio di idee, è professionalità. "Il coraggio si deve avere, non è sempre facile, ma sicuramente si può imparare. Il problema è che non lo insegniamo abbastanza alle nostre ragazze", ci ha spiegato Meryl Streep a Milano, alla presentazione ufficiale di "The Post", il nuovo, attesissimo film di Steven Spielberg in cui lei è la protagonista assieme a Tom ...

