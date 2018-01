The End of the F***ing World : il primo regalo di Netflix del 2018 Video : “Sono James. Ho diciassette anni. E credo di essere psicopatico.” Dopo la scritta rossa inclinata su sfondo nero A #Netflix Original Series, The End of the F***ing World si apre così. La serie britannica, divisa in otto episodi da venti minuti circa l’uno, ha fatto il suo debutto su Netflix [Video] il 5 gennaio 2018. #TEOTFW in breve, ideata da Jonathan Entwistle e sceneggiata da Charlie Covell, trae ispirazione dal fumetto di Charles Forsman ...

Night In The Woods approderà su Nintendo Switch questa settimana : Night In The Woods arriverà anche per Nintendo Switch, il gioco verrà infatti aggiunto al catalogo del Nintendo eShop questa settimana, riferisce MyNintendonews.Il gioco verrà dunque pubblicato giovedì 18 gennaio e sarà proposto al prezzo di 19.99 dollari/euro.Night in the Woods è un videogioco d'avventura del 2017. Finanziato tramite crowdfunding su Kickstarter, il gioco ha raggiunto l'obiettivo della campagna in 26 giorni.Read more…

E' morto WerTher Casalboni - ex imprenditore e vice presidente del Ravenna : Due anni fa il suo nome tornò sui giornali, ma questa volta nelle pagine di cronaca nera. Venne infatti arrestato per una vicenda di molestie sessuali ai danni di una minorenne. Fatti per i quali ...

la The Legend of Zelda : Breath of The Wild : Expanded Edition guide è stata rivelata : Quando Breath of the Wild fu lanciato, Nintendo ingaggiò una collaborazione con Piggyback per realizzare una guida ufficiale che possa aiutare i giocatori più incalliti.Come riporta Nintendoeverything, le due compagnie stanno nuovamente lavorando insieme per realizzare una nuova versione della guida ufficiale: si tratterà della The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Expanded Edition.Il libro costa di 512 pagine e compre tutto il gioco ...

L’avete vista “The End of the F***ing World”? : È la nuova serie-di-Netflix-del-momento, se ne parla bene e si finisce in mezzo pomeriggio The post L’avete vista “The End of the F***ing World”? appeared first on Il Post.

[PSVITA]Rilasciato The Legend of Sword and Fairy Vita port v1.2 : Lo sviluppatore usineur conosciuto per i vari port dei vecchi giochi come Prince of Persia e Titus the Fox,ha rilasciato un nuovo aggiornamento del port di The Legend of Sword and Fairy per PSVita in versione 1.2.sdlpal il nome del progetto open-source disponibile su GitHub è una reimplementazione basata su SDL del classico gioco di ruolo in lingua cinese “Xian jiàn Qí Xiá Zhuàn” noto come Chinese Paladin,Legend of Sword and Fairy o ...

5 motivi per cui tutti parlano di The End of The F***ing World : Una delle cose che rende The End of The F***ing World una delle serie più particolari di questo inizio anno è che il suo diffuso successo attuale è in realtà frutto di una seconda possibilità: questa breve serie di otto episodi da una ventina di minuti ciascuno, infatti, era già stata trasmessa lo scorso autunno sulla piattaforma on demand britannica di Channel 4, ma ha trovato una forte eco e un’approvazione praticamente universale solo ...

CaTherine Deneuve/ Claudia Gerini difende l'attrice : “non voglio un mondo sessuofobo o pseudo-moralista” : Catherine Deneuve, nota attrice francese, si è schierata contro il #metoo, contro le molestie sulle donne, affermando di difendere il diritto degli uomini di importunare l'altro sesso(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:11:00 GMT)

The World Ends With You torna su Nintendo Switch : Dopo le importanti novità condivise oggi nel corso del Nintendo Direct Mini riguardo l'arrivo di Dark Souls: Remastered, Donkey Kong Country: Tropical Freeze e Mario Tennis Aces su Switch, ecco che l'evento porta con sé altre gradite notizie.Infatti, come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, Nintendo Switch vedrà il ritorno del colorato RPG di Square Enix, The World Ends With You, titolo già uscito su Nintendo DS 10 anni fa. Il gioco, in ...

Kevin Levine ci spiega perché The Legend of Zelda : Breath of The Wild è stato così tanto apprezzato : The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato uno dei titoli più apprezzati usciti lo scorso anno, su questo non ci sono dubbi. Il gioco ha ricevuto moltissimi premi, recensioni molto positive e i giocatori e la stampa specializzata si sono trovati d'accordo nel definire il titolo un vero capolavoro.Tra gli esponenti dell'industria videoludica, ora è Kevin Levine, writer della famosa serie di Bioshock, a dire la sua su The Legend of Zelda: ...

Verge XVG : 'to The MOON' con il protocollo che rende invisibili le transazioni : Tutti gli acquirenti dei Bitcoin possono essere tracciati e facilmente identificati attraverso un ledger (registro) pubblico dove ogni singola transazione viene registrata, analizzata ed individuata. Col tempo però, è emersa la necessità di una maggiore privacy per gli investitori che non vogliono rendere pubbliche le loro transazioni. Tecnicamente l’offuscamento è stato possibile creando un ledger privato, nel quale le transazioni "peer to ...

Difendete la nave spaziale nello sparatutto survival Let Them Come : Let Them Come è uno sparatutto di tipo survival con grafica in stile pixel art e visuale in orizzontale, in cui dovrete difendere la nave spaziale dagli attacchi alieni utilizzando la mitragliatrice. L'articolo Difendete la nave spaziale nello sparatutto survival Let Them Come è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.