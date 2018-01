Tennis | Australian Open | sorpresa Sonego | avanti anche Fognini e Giorgi Federer e

Tennis - Australian Open 2018 : prima lezione di Federer alla Rod Laver Arena. Superato Bedene in tre set : prima lezione di Roger Federer alla Rod Laver Arena di Melbourne (Australia) e prima vittoria piuttosto comoda. Il fenomeno svizzero, numero 2 del mondo, si è imposto contro lo sloveno Aljaz Bedene (n.51 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4 6-3. Un’esibizione positiva per Roger che quando ha voluto ha fatto la differenza. Troppo importante la distanza nel gioco tra i due. Per il “Maestro” l’accesso al secondo turno è ...

Tennis - Australian Open 2018 : tutti gli italiani in gara domani (mercoledì 17 gennaio). Programma - orari e tv. Come vederli in Diretta Streaming : Un solo italiano impegnato in singolare nella giornata di mercoledì 17 gennaio, quella che aprirà il secondo turno dei due tabelloni, maschile e femminile degli Australian Open 2018. Andreas Seppi giocherà il primo incontro sul campo 8, con inizio all’una di notte ora italiana (le 11 di Melbourne), affrontando il giapponese Yoshihito Nishioka. Sarà un match intrigante, con la concreta possibilità per l’azzurro di ritornare al terzo ...

Tennis - Australian Open 2018 : il programma di domani (mercoledì 17 gennaio). Tutti gli orari e come vedere le partite in tv e Diretta Streaming : Gli Australian Open 2018 proseguono senza sosta. domani è la giornata del secondo turno: andranno in campo la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del singolare femminile. Toccherà dunque a Rafael Nadal, che torna sulla Rod Laver Arena per affrontare l’argentino Leonardo Mayer. Non solo, ci sarà Grigor Dimitrov, che aprirà la sessione serale di Melbourne, a partire dalle 9 italiane, mentre non mancheranno sfide interessanti. In ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. Federer avanti 2-0 con Bedene. Vittorie importanti per Fognini - Giorgi e Sonego : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...

Tennis - Australian Open 2018 : Camila Giorgi accede al secondo turno! Superata in due set la russa Anna Kalinskaya : Il campo 7 degli Australian Open porta bene ai colori azzurri. Dopo la vittoria di Fabio Fognini, arriva anche quella di Camila Giorgi. Esordio positivo per la marchigiana che ha superato in due set la qualificata russa Anna Kalinskaya, numero 145 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 31 minuti di gioco. Una buona prestazione di Camila, che era attesa ad una conferma a Melbourne dopo la semifinale raggiunta nel torneo di ...

Tennis - Australian Open 2018 : esordio vincente per Sharapova e Giorgi. Bene anche Pliskova e Halep : Poi qualche distrazione di troppo consente a Friedsman di recuperare da 1-4 a 4 pari, costringendo l'ex numero 1 del mondo e vincitrice a Melbourne nel 2016 a fare gli straordinari per chiudere 6-4. ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. Camila Giorgi al secondo turno! Avanzano Fognini e Sonego - out Berrettini e Fabbiano. Bene Djokovic e Wawrinka : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...

Tennis - Australian Open 2018 : esordio vincente per Sharapova. Bene anche Pliskova e Halep : esordio sul velluto per Maria Sharapova , che tornava agli Australian Open a due anni di distanza (nel 2017 stava scontando la squalifica per doping), impegnata sul cemento della Margaret Court Arena. ...

Tennis - Australian Open 2018 : impresa Sonego - vola al secondo turno. Passano anche Djokovic e Fognini : ... che è tornato ufficialmente in campo dopo sei mesi battendo senza problemi 6-1, 6-2, 6-4 lo statunitense Donald Young, numero 62 del mondo. Ritorno con vittoria anche per Stan Wawrinka : lo svizzero,...

Tennis - Australian Open 2018 : Fabio Fognini conquista l’accesso al secondo turno. Superato Zeballos in tre set : Missione compiuta per Fabio Fognini nel primo turno degli Australian Open 2018 di Melbourne (Australia). L’azzurro, testa di serie n.25 del tabellone, si è imposto infatti contro l’argentino Horacio Zeballos (n.66 del ranking) 6-4 6-4 7-5 in 2 ore e 4 minuti di partita. Una prestazione solida quella del ligure che ha messo in mostra un Tennis di un livello superiore rispetto all’avversario. Con questo risultato Fognini si ...

