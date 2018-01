Tengono i 13 figli incatenati in casa | arrestata una coppia in California 

Tengono i 13 figli incatenati per anni e malnutriti : arrestati i genitori : A dare l'allarme domenica la figli a piu' grande, la tredicesima vittima, di soli 17 anni , riuscita a scappare miracolosamente e a chiamare la polizia. Senza di lei l'orrore sarebbe andato avanti chissa' per quanto. Le vittime sono cosi' malridotte che la polizia non e' stata in grado di capire subito che molti erano maggiorenni

Spagna - lasciano morire il figlio di asma e Tengono il corpo in casa : «Pensavamo dormisse» : Il loro bimbo, sette anni, è morto per una crisi d’asma. Ma Bruce Hopkins e la moglie Schrell, originari di Detroit, e residenti a Girona, in Spagna, non l’avevano mai curato con i farmaci tradizionali: si erano limitati a pregare e a fornirgli qualche terapia alternativa e qualche rimedio omeopatico. E quando il piccolo è deceduto, per un mese hanno tenuto il suo corpo nella casa dove vivevano con gli altri due figli adolescenti, nella camera ...