: Teen Titans Go! arriva al cinema, la Warner ci riprova - planetmobileblg : Teen Titans Go! arriva al cinema, la Warner ci riprova - docmanhattan4 : RT @Screenweek: Aquaman fa capolino nel trailer di #TeenTitansGOMovie #TeenTitansGoIlFilm - Screenweek : Aquaman fa capolino nel trailer di #TeenTitansGOMovie #TeenTitansGoIlFilm - SW_SuperHeroes : Aquaman fa capolino nel trailer di #TeenTitansGOMovie #TeenTitansGoIlFilm - thexeon : Teen Titans GO! Il Film: il trailer italiano -

Leggi la notizia su planetmobileitalia

(Di martedì 16 gennaio 2018) A distanza di mesi da Justice League,si prepara a portare sul grande schermo i piccoli eroi diGo! Ecco tutti i dettagli. Negli ultimi mesi abbiamo visto la rivalità fra Marvel esempre più inasprirsi. Se da una parte il film Avengers Infinity War si sta preparando all’uscita, dall’altra troviamoferma dopo la pellicola sulla Justice League…o quasi. Infatti, anche se non è ancora pronto nessun film sul mondo DC, l’azienda si sta preparando per portare alun cartone animato sempre dello stesso ambiente. Dopo le varie serie proposte da Cartoon Network, adessoGo! è pronto a sbarcare neidi tutto il mondo. Questo film a cartone animato vede come protagonisti iin stile bambini pronti a vivere tantissime avventure in modo molto più ironico rispetto alla saga principale. Quasi tutti i personaggi ...