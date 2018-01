Svelata la trama di Grey’s Anatomy 14×11 | episodio che apre la strada allo spinoff sui

: Svelata la trama di #GreysAnatomy 14x11, episodio che apre la strada allo spinoff sui… - OptiMagazine : Svelata la trama di #GreysAnatomy 14x11, episodio che apre la strada allo spinoff sui… - OptiMagazine : Svelata la trama di Grey’s Anatomy 14×11, l’episodio che apre la strada allo spin-off sui pompieri - IlCineocchio : Svelata la trama della #serieTV #CrittersANewBinge; #JordanRubin alla regia - infoitcultura : Svelata la trama di Grey's Anatomy 14×10, con Bethany Joy Lenz: Jo contro Paul e pazienti sorprendenti (OptiMagazin… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 16 gennaio 2018) Una sinossi molto stringata di Grey's14x11 svela che l'undicesimodel medical drama aprirà laspin-off ancora senza titolo (il più accreditato al momento resta Rescue), introducendo elementi che saranno al centro della nuova serie prodotta dalla ShondaLand di Shonda Rhimes dedicata ad un gruppo di pompieri di Seattle.Il nuovo format, che si inserisce nello stesso universo narrativo di Grey'scon l'ambientazione nella stessa città ed almeno un personaggio in comune (quello dell'ex specializzando ed ora pompiere Ben Warren), debutterà su ABC solo giovedì 22 marzo, con una premiere di due ore, per poi tornare in onda ogni giovedì con unnell'attuale collocazione di Scandal, che slitta al posto di How To Get Away with Murder dopo la conclusione della quarta stagione.Oltre alla conferma della première di due ore a metà ...