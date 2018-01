Svelata la tracklist del nuovo album di Laura Pausini | in radio dal 26 gennaio con Non è

In arrivo il nuovo album di Le Vibrazioni in gara a Sanremo 2018 : Svelata parte della tracklist : Il nuovo album di Le Vibrazioni sta per arrivare. Il gruppo è tra i concorrenti della prossima edizione del Festival di Sanremo, nella quale si festeggerà la reunion già consacrata nel giorno del grande concerto ai Magazzini Generali di Milano. Il brano scelto per la gara a Sanremo 2018 è Così sbagliato, ma il gruppo ha voluto dare qualche anticipazione anche sul disco che uscirà contestualmente alla loro presenza sul palco del Teatro ...

Svelata la tracklist della colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso - con Liam Payne e Rita Ora anche Dua Lipa - Sia e Jessie J : Annunciata la tracklist completa della colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso, capitolo finale della saga di E. L. James, in arrivo al cinema dall'8 febbraio 2018. Dopo l'annuncio della collaborazione di Liam Payne e Rita Ora in For You, sono state rese note le altre tracce che fanno parte della colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso, disponibile dal 9 febbraio, mentre il pre-order sarà attivo a partire da questo venerdì 12 ...

Svelata la tracklist di 2640 - il nuovo album di Francesca Michielin in arrivo a gennaio : L'attesissimo nuovo album di Francesca Michielin arriverà sul mercato discografico il prossimo 12 gennaio. Dopo l'annuncio del nome del disco, 2640, Francesca Michielin ha rivelato oggi mercoledì 20 dicembre la tracklist ufficiale dell'album. Il nuovo album di Francesca Michielin è prodotto da Michele Canova e conterrà 13 nuovi inediti, insieme ai singoli Vulcano e Io non abito al mare, già in rotazione radiofonica da settimane. 2640 è il ...

Svelata la tracklist di Revival di Eminem - tanti duetti da Ed Sheeran a Beyoncé tra i 19 brani del nuovo album : La tracklist di Revival di Eminem è stata Svelata dal rapper attraverso i suoi canali social. Un piatto decisamente ricco quello proposto dal nuovo album del cantautore di Detroit, visto che sono ben 19 le tracce contenute nel disco, tra cui spiccano alcuni duetti con vere e proprie icone dell'universo pop, rock e non solo. Il nuovo album di Eminem arriverà sul mercato discografico il prossimo 15 dicembre: ad anticiparlo c'è il primo singolo ...

Svelata la tracklist del nuovo album di Jovanotti : Oh - vita! esce il 1° dicembre : Dopo settimane d'attesa, finalmente ufficiale la tracklist del nuovo album di Jovanotti in uscita il 1° dicembre. A poche ore dal rilascio del nuovo singolo, Lorenzo Cherubini ha finalmente sciolto le riserve sui contenuti del prossimo lavoro, ormai notoriamente prodotto da Rick Rubin. Com'è noto, sono 14 le tracce del disco registrato tra l'Italia e gli Stati Uniti. Ad aprire la serie di brani, sarà proprio il nuovo singolo che Lorenzo ...

Svelata la tracklist di Reputation di Taylor Swift - confermato il duetto con Ed Sheeran : i titoli dei 15 brani : Quando mancano ormai pochissimi giorni al rilascio dell'album, la tracklist di Reputation di Taylor Swift è stata finalmente Svelata per intero. Finora l'album è stato avvolto dal mistero, tanto che la popstar ha deciso perfino di non inviarlo ai critici per le tradizionali recensioni in anteprima, preferendo che il disco sia ascoltato tanto dalla critica quanto dal pubblico solo al momento dell'uscita. Nonostante il disco sia già ...

Svelata la tracklist di Amore che torni dei Negramaro - Fino all’imbrunire e gli altri titoli del nuovo album : Ormai a ridosso dell'uscita dell'album, Giuliano Sangiorgi e soci hanno rivelato al pubblico in rete la tracklist di Amore che torni dei Negramaro, il loro prossimo progetto discografico che debutterà sul mercato il 17 novembre su etichetta Sugar. Mentre la band si prepara a presentare il disco alla stampa e al pubblico, sui seguitissimi canali social dei Negramaro una serie di Instagram Stories hanno svelato, una ad una, i titoli delle ...