: Come sarà il #SUV #Ferrari che non doveva vedere la luce - Agenzia_Italia : Come sarà il #SUV #Ferrari che non doveva vedere la luce - steffvolponius : Visti i tempi era più adatto il carro armato #Ferrari #suv - DomGrag : #SUV #Ferrari e subito mi prende la #Passion #AstonMartin - genovese1830 : Non vedo l'ora di vedere il suv #ferrari annunciato da #marchionne e magari....mai dire mai @Ferrari - casarinale58 : RT @RaiNews: Marchionne: "Suv Ferrari entro il 2020. E faremo la prima supercar elettrica" ? -

(Di martedì 16 gennaio 2018) Alla fine anche la Rossa ha ceduto. Dopo marchi prestigiosi come Lamborghini, Porsche e Maserati, tra un paio d'anni per le strade del mondo circolerà il primo suv. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, durante il salone dell'auto di Detroit. Del progetto si sa praticamente nulla, se non che il motore dovrebbe essere un V12 aspirato con una potenza di 800 cavalli, Un mostro, insomma. Perché è una notizia Nei suoi 70 anni di storia lanon ha mai costruito nemmeno una berlina quattro porte ricorda Repubblica. L'unica ipotesi fu la celebre Pinin del 1980, prototipo di ricerca presentato dalla Pininfarina come concept car di ricerca. Poi basta. Tante berlinette 4 posti, dalle 250 alle 330, passando per le 365, 400 e poi 456, Scaglietti, FF e GTC4 dei ...