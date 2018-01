Super medico in arrivo | l' ospedale di Perugia dà il benvenuto al nuovo direttore del

Intelligenza artificiale. In Cina robot Super a l'esame per diventare medico : ...svilupparsi attraverso l' Intelligenza artificiale" Il progetto dell'azienda risponde all'invito del governo cinese di rendere la Cina un Paese di innovatori e di espandere le frontiere della scienza ...

Ricerca - arriva il primo robot medico : ha Superato l’esame finale in Cina : Diventare un medico non è un’impresa facile in Italia e nel resto del mondo: dopo aver superato il test d’ingresso ci sono anni di studio, tanti esami, e poi la specializzazione. Ma se a provarci fosse un’intelligenza artificiale dai grandi occhi neri e con un sorriso sempre pronto? Xiao Yi, questo il nome della macchina ‘made in China’, è il primo dispositivo al mondo ad aver superato la prova scritta del Chinas ...