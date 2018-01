: SubT, il contest della Darpa per mappare il mondo sotterraneo - ritwittalo : SubT, il contest della Darpa per mappare il mondo sotterraneo - Asgard_Hydra : SubT, il contest della Darpa per mappare il mondo sotterraneo - thexeon : SubT, il contest della Darpa per mappare il mondo sotterraneo - zazoomblog : #SubT il contest della Darpa per mappare il mondo sotterraneo #SubT, #il #contest #della #Darpa #per #mappare ... - claudiofiera : SubT, il contest della Darpa per mappare il mondo sotterraneo -

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 16 gennaio 2018) Cavità naturali, strutture urbane sotterranee, condotti artificiali a uso strategico: il sottosuolo è ricco di spazi “a misura d’uomo” che potrebbero essere sfruttati per la sicurezza civile o militare. Ne è certa la, l’agenzia per la difesa americana, come dimostra la sua ultima sfida, lanciata appena qualche giorno fa: un, battezzatoerranean Challenge (o), che invita allo sviluppo di tecnologie che mappino e rivelino il potenziale di questi spazi per l’impiego umano. Ci sono quattro anni di tempo per portare a termine il proprio progetto e il premio finale è di circa due milioni di dollari. Curiosi di capire meglio di cosa si tratta? Un video ce lo spiega per filo e per segno. (, ilperilWired.