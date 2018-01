Strage di Erba | Olindo e Rosa tornano in tribunale | la difesa vuole la revisione del

Strage Erba - Olindo Rosa tornano in aula : BRESCIA, 16 GEN - Nonostante si tratti di un' udienza tecnica e che non entra nel merito, Olindo Romano e Rosa Bazzi sono tornati oggi in aula a Brescia. I due condannati per la Strage di Erba del ...

Strage di Erba - oltre a Rosa e Olindo quali altri fantasmi erano sul luogo del delitto? : Davanti alla Corte d’appello di Brescia si sono presentati Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati per la Strage di Erba del dicembre 2006. Entrambi debbono scontare l’ergastolo; entrambi si proclamano innocenti e, dopo tanti anni, nessuno è più certo della loro colpevolezza. Quella di Erba è una vicenda incredibile, forse la più assurda della storia giudiziaria italiana. Indubbiamente quella con più “dubbi e aporie”, come ha sancito la ...

Strage Erba - Olindo e Rosa tornano in aula : sì dei giudici all’analisi di possibili prove : Strage Erba, Olindo e Rosa tornano in aula: sì dei giudici all’analisi di possibili prove Sì dei giudici della Corte d’Appello di Brescia all’analisi dei reperti mai analizzati chiesta dai legali di Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati in via definitiva per la Strage di Erba del 2006. I coniugi sperano che si apra la […] L'articolo Strage Erba, Olindo e Rosa tornano in aula: sì dei giudici all’analisi di possibili prove sembra essere il ...

Strage di Erba - ok dei giudici all’incidente probatorio. La difesa : “Un buon inizio” : Saranno nominati il 16 gennaio i periti incaricati di esaminare reperti mai analizzati sul luogo della Strage di Erba (Como). Quel giorno il presidente della Corte d’appello di Brescia, Enrico Fischetti, leggerà l’ordinanza con cui dispone l’incidente probatorio su tutti o parte dei reperti che i difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi chiedono siano presi in considerazione. È “un buon inizio” dice Fabio Schembri al termine ...

Strage di Erba - sì ad analisi di nuove possibili prove. Olindo e Rosa sperano in revisione processo : I periti chiamati ai nuovi accertamenti con la formula dell'incidente probatorio saranno nominati il 16 gennaio quando il collegio, presieduto da Enrico Fischetti, chiarira' anche quali reperti debbano essere esaminati

Strage di Erba - le parole di Olindo : "Non troveranno nostre tracce - spero trovino quelle dei colpevoli" : sempre una fatica subire ingiustamente per ciò che non ho fatto, così è, quindi vado avanti comunque". Inizia così la lettera di Olindo Romano letta in esclusiva a Mattino Cinque . L'uomo, condannato ...

Strage Erba - Olindo Romano e Rosa Bazzi in aula sperando nella revisione del processo : Sette mesi fa la Cassazione gli aveva dato ragione annullando con rinvio l’ordinanza che escludeva la possibilità di test su alcuni reperti mai analizzati prima. E domani, 21 novembre, ci sarà l’udienza a Brescia in cui i giudici dovranno decidere se dare il via all’incidente probatorio. Olindo Romano e Rosa Bazzi, i coniugi di Erba condannati all’ergastolo, avevano chiesto l’incidente probatorio per l’analisi ...

Strage Erba : Olindo e Rosa domani in udienza a Brescia : Hanno detto di voler esserci Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per la Strage di Erba, all'udienza di domani davanti alla Corte d'Appello di Brescia per l'incidente probatorio su alcuni reperti trovati sulla scena del delitto ma mai analizzati.I coniugi sono stati condannati all'ergastolo con 3 anni di isolamento diurno per l'eccidio dell'11 dicembre 2006: furono uccisi Raffaella Castagna, suo figlio di due anni Youssef, la ...

