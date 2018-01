Star Wars Battlefront II si aggiorna con la prima patch del 2018 ma nessuna novità per

Star Wars : Liam Neeson sul possibile ritorno di Qui-Gon Jinn nello spin-off su Obi-Wan - Best Movie : Nessuno mi ha contattato, ma so che tutto è possibile nel mondo di Star Wars. Nel primo film, La Minaccia Fantasma, io sono morto, ma so e sapete che i jedi ritornano. Ma nessuno si è fatto sentire, ...

Aggiornamento 1.1 di Star Wars Battlefront 2 disponibile il 16 gennaio - promesse tante modifiche : Un titolo che di certo non ha vissuto giorni sereni nel periodo post lancio Star War Wars Battlefront 2, vista la tempesta scatenatasi in materia di microtransazioni: ovviamente la tempestività di reazione mostrata da Electronic Arts e DICE (quest'ultima unitamente a Criterion Games e Motive Studio) ha evitato danni peggiori, consentendo al gioco di incassare dignitosamente i colpi e andare avanti per la sua strada. Ebbene, a due mesi precisi ...

Amy Hennig sulla chiusura di Visceral Games - la cancellazione del gioco dedicato a Star Wars e la questione loot box e microtransazioni : Amy Hennig è un nome che per molti giocatori non può che essere associato a bellissimi ricordi, una grandissima director e sceneggiatrice che negli anni è stata legata a franchise di assoluto valore come Legacy of Kain, Jak e Uncharted e che in questi anni stava collaborando allo sviluppo del gioco di Star Wars targato Visceral Games, un gioco che come sappiamo verrà riproposto in una veste molto diversa.Proprio Amy Hennig è stata protagonista ...

Novità Star Wars Battlefront 2 tra aggiornamenti e nuovi Eroi : in arrivo Anakin Skywalker? : Il team di Star Wars Battlefront 2 ha in serbo qualche Novità per il videogioco targato EA e dedicato all'universo di Guerre Stellari. Nelle ultime ore, infatti, gli addetti ai lavori in casa DICE hanno svelato un piano specifico nell'immediato futuro del gioco, rispondendo alle domande dei fan su più fronti. Andiamo per ordine. Per cominciare, il design director di Star Wars Battlefront 2 Dennis Brannvall ha detto che può finalmente parlare ...

Star Wars Battlefront II : in arrivo Anakin Skywalker della trilogia prequel? : Si è appena conclusa la prima stagione di Star Wars Battlefront II, che ha visto come risultato un clamoroso pareggio tra le forze della luce e quelle del Primo Ordine. Guardando al futuro, tantissimi utenti hanno raggiunto il profilo Twitter di Dennis Brännvall, design director del gioco, tempestandolo di domande riguardo le novità che porterà con sé l'imminente seconda stagione.Oltre a confermare l'introduzione di diversi bilanciamenti ai ...

Star Wars Battlefront II è il gioco più scaricato su PS4 a dicembre : Star Wars Battlefront II è stato uno dei titoli più discussi degli ultimi mesi del 2017, con le microtransazioni presenti nel videogioco sviluppato da DICE che hanno provocato numerose proteste degli utenti su Reddit. Come riporta VG24/7, nonostante l'invito di massa lanciato nelle community dei giocatori a cancellare i preordini e a boicottare il gioco sembra che Star Wars Battlefront II sia stato uno dei titoli di maggior successo lo scorso ...

Star Wars - lo stilista Alessandro Tosetti veste il documentario giapponese : Como, 11 gennaio 2018 – ‘La perla del Lario’, a Tremezzina in provincia di Como, che ha visto rievocare il matrimonio tra la senatrice Padmé Amidala e Anakin Skywalker, personaggi di Star Wars, per un documentario giapponese. Un luogo non causale perché a Villa Balbianello nel 2002 si girò infatti una scena de “L’attacco dei cloni” della stessa saga [...]

I Porg non si mangiano : L'epifania vegan di Chewbacca in Star Wars! : ... In realtà, mentre in rete si trovano già consigli su come cucinare i piccoli e paffuti animaletti , sullo schermo anche il Wookie più amato dagli spettatori di tutto il mondo, mostra qualche ...

Incassi Usa - Jumanji spodesta Star Wars : Crollano gli Incassi di Tutti i soldi del mondo, il film di Ridley Scott sul rapimento Getty, solo decimo con 3,6 milioni di dollari (20,1 in totale). Tutte le notizie di Breaking News

Wind incontra Star Wars : Sphero BB-8 in regalo agli utenti All Inclusive : Come augurio di un nuovo anno, l’operatore Wind offre il simpaticissimo drone Sphero BB-8 della famosa saga Star Wars. Per Wind i festeggiamenti di natale non sono ancora finiti. Se sei un cliente dell’operatore e sul tuo numero hai attiva un’offerta All Inclusive, per te uno speciale “regalo” direttamente dallo spazio. Il gestore telefonico arancione ha infatti deciso di proporre ai suoi clienti Sphero BB-8, il ...

Myrta Merlino sfotte Emma Bonino e Bruno Tabacci : 'Altro che Star Wars - lo spettacolo è la politica italiana' : Altro che #StarWars : lo spettacolo è la politica italiana pic.twitter.com/5fz6ZfhKw9 — Myrta Merlino (@MyrtaMerlino) 4 gennaio 2018 Tabacci e Bonino? Umiliati...

L'originale Star Wars Battlefront 2 riceve un nuovo aggiornamento a 12 anni dall'uscita : Avete capito bene, lo Star Wars Battlefront 2 di cui stiamo parlando in questa notizia non è quello targato DICE oggetto di tante controversie nel corso degli ultimi mesi ma quello lanciato sul mercato nel 2005 dai talentuosi ragazzi di Pandemic Studios, software house che purtroppo ha chiuso i battenti nel 2009.Come riportato da Eurogamer.net, il gioco ha ricevuto una nuova patch da 269,3 MB su Steam andando a migliorare alcune funzionalità del ...