Speed breeding per combattere la fame nel mondo!

(Di martedì 16 gennaio 2018) Si chiama “” ed è la tecnica rivoluzionaria che promette di accelerare la coltivazione delle piante per rispondere alle esigenze di una popolazione mondiale che diventa sempre più numerosa. Lo studio, svolto dal team del John Innes Center, dell’Università del Queensland e dell’Università di Sydney e pubblicato su Nature Plants, utilizza una serra o un ambiente artificiale con illuminazione potenziata per sviluppare la ricerca di colture più performanti. La “” permetterebbe, infatti, ai ricercatori anche di studiare le piante e migliorare la loro genetica, rendendole più resistenti. La tecnica utilizza ambienti di crescita completamente controllati e può essere adattata per funzionare in serre standard. Usa luci a LED ottimizzate per aiutare la fotosintesi in regimi intensivi fino a 22 ore al giorno. Questo consente alle ...