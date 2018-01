Sparò e uccise il figlio | chiede grazia

Brescia - Sparò e uccise il ladro : condannato a 9 anni e 4 mesi per omicidio volontario : Nove anni e quattro mesi per aver ucciso il ladro entrato nell’abitazione del fratello. È la condanna inflitta dalla corte d’Assise di Brescia a Mirco Franzoni, il 33enne che nel dicembre del 2013 a Serle, in provincia di Brescia, uccise in strada Eduard Ndoj. Il ladro d’origine albanese aveva rubato a casa del fratello di Franzoni. Per il 33enne il pm aveva chiesto la condanna a 16 anni di carcere per omicidio ...