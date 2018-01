Sold out in poche ore per la riapertura del Fulgor e per Roberto Bolle

Super Jovanotti : Sold out 10 date su 12 al Forum di Milano! : Jovanotti, il Superman della musica italiana! [arc id=”ad8 62658-c93b-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Già, perché oltre a essere il primo artista in assoluto ad annunciare ben 12 date al Forum di Assago (Milano), è anche già riuscito a ottenere 10 sold out su 12. Se vuoi andare a sentire dal vivo Lorenzo nel palazzetto milanese ti conviene sbrigarti: sono ancora disponibili solo i biglietti per i concerti del 27 e 28 febbraio. Tra un ...

Lecce- Catania : Via del mare carico - prevendita da sballo : primo Sold out : Una prevendita da categoria superiore, non c'è che dire. In poche parole, per Lecce- Catania ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e questo lo si può affermare già con grande anticipo rispetto alla gara valida per il campionato di Serie C e prevista per domenica 21 gennaio, alle ore 14.30. I giallorossi avranno una spinta in più nel big match attesissimo e al quale probabilmente non potranno assistere dal vivo i tifosi del Catania (la ...

'Max Nek Renga - Il Tour' : Sold out e nuove date dal vivo per il trio CALENDARIO : ... Pala Partenope 3 febbraio " Acireale (CT), Pal'Art Hotel 4 febbraio " Reggio Calabria , Palasport 12 e 13 febbraio " Mantova , Pala Bam 16 febbraio " Padova , Arena Spettacoli Padova ...

Max - Nek - Renga : nuove date del tour dopo il Sold out : Mancano meno di due settimane alla partenza di ‘Max Nek Renga, il tour’, l’imperdibile tour che vedrà Max Pezzali, Nek e Francesco Renga insieme protagonisti nei palasport delle principali città...

UBI Banca - la nuova emissione di covered bond fa Sold-out : (Teleborsa) - UBI Banca torna sui mercato dei covered bond con una nuova emissione "dual tranche" a 6,2 e 12 anni per un totale di 1 miliardo di euro. L'Istituto, si legge in una nota, ha raccolto ...

UBI Banca - la nuova emissione di covered bond fa Sold-out : UBI Banca torna sui mercato dei covered bond con una nuova emissione "dual tranche" a 6,2 e 12 anni per un totale di 1 miliardo di euro. L'Istituto, si legge in una nota, ha raccolto ordini per un ...

Riccione - Sold out per Gabriele Salvatores e Ludovico Girardello / FOTO : Comunque questo lavoro è come un figlio, ci abbiamo messo quasi due anni a farlo, adesso deve camminare da solo, con tutto l'affetto e anche un po' di paura lo affidiamo al mondo, che siete voi, i ...

Materazzi : "Coutinho? Tunnel a 15 anni - che fenomeno! E vale tutti quei Soldi..." : Insieme all'Inter nel 2010-2011 con Rafael Benitez in panchina. Annata complicata dopo il Triplete firmato José Mourinho, fu anche l'ultima a Milano di Marco Materazzi , che poi intraprese la carriera ...

Modica - Mary Poppins Sold out : nuova replica : Sarà portato in scena per ben tre volte lo spettacolo "Mary Poppins" in programma al "Garibaldi" Modica, viste le continue richieste del pubblico

Doppio Sold out per il concerto di Capodanno a Modica : E' andato in archivio con successo l'evento che ha visto protagonisti: la Civica Filarmonica, Chiara Notarnicola, Sabrina Messina e Graziano D'Urso

Sold out per il concerto della P.F.M. al "Sybaris" di Castrovillari : 50 nella " Royal Rock Hall of Fame " fra i 100 artisti più importanti al mondo. E il pubblico di "Primafila" era composto da tutti quelli che li amano e li seguono dagli anni 70 ma anche dalle nuove ...

Capodanno - Confcooperative : Sold out per lenticchia Igp Norcia : È sold out per la lenticchia IGP di Castelluccio di Norcia, che ha registrato una vendita record di 2.100 quintali. E’ la stima che emerge dall’indagine del centro studi Confcooperative, che avverte: “Chi ce l’ha se la tenga stretta, perché non se ne trovano più, anzi occorre diffidare della falsa lenticchia italiana che nel 90% dei casi è di provenienza cinese“. Il rapporto Ismea, nei mesi scorsi, segnalava un aumento ...

Conto alla rovescia per Spaziovita Capodanno Amicizia : 23 hotel Sold out e 5000 prenotazioni - Abruzzo in Video : Ad arricchire l'aspetto scenografico ci saranno show olografici, spettacoli laser e performance di artisti provenienti da ogni parte del mondo (tra i quali Golem, Laserman e gli Elementz). Sono 250 i ...