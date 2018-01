Simone Biles vittima di abusi da parte dell' ex medico della Nazionale USA

La ginnasta Usa Simone Biles : 'Anche io abusata dal medico Nassar' - : La campionessa, quattro volte oro olimpico, ha ammesso con un post sui suoi profili social, di aver subito molestie dal responsabile sanitario della nazionale americana di ginnastica . "No, non è ...

Simone Biles accusa il medico della nazionale Larry Nassar : "Anche io sono stata abusata" : Shock nel mondo della ginnastica statunitense: Simome Biles , quattro volte oro olimpico, ha denunciato di essere stata abusata dall'ex medico della nazionale americana."Anche io - scrive Biles , 20 anni, sui suoi account Twitter e Instagram - sono una delle tante sopravvissute che è stata abusata da Larry Nassar . Per favore credetemi, è stato molto duro dire per la prima volta queste cose e scriverle"."Ci sono molte ragioni se sono ...

Molestie - Simone Biles : Io abusata dal medico della nazionale : Nel tornado di denunce per Molestie sessuali è finito anche l'ex medico della nazionale statunitense Larry Nassar. A puntuargli il dito contro ben 125 ex pazienti, tra cui le olimpioniche Gabby Douglas, McKayla Maroney e Aly Raisman. Ultima in ordine di tempo la quattro volte olimpionica nella ginnastica a Rio de Janeiro, Simone Biles .La denuncia socialLa denuncia della Biles arriva - come ultimamente accade - dai suoi profili Twitter e ...

Molestie - travolto il mondo della ginnastica : Simone Biles denuncia l'ex medico della nazionale Usa : La denuncia contro l'ex medico della nazionale : "Per favore credetemi, è stato molto duro dire per la prima volta queste cose e scriverle"

Ginnastica - la campionessa olimpica Usa Simone Biles denuncia : "Anche io abusata dall'ex medico della Nazionale" : La denuncia via twitter con l'hashtag #MeeToo: "Molto duro dire per la prima volta queste cose e scriverle"

Ginnastica - anche Simone Biles accusa di abusi l’ex medico della nazionale Usa : Me too, anche io. Sceglie l’hashtag del movimento contro le molestie la campionessa olimpica di Ginnastica artistica Simone Biles per rivelare di essere stata anche lei vittima di abusi da parte dell’ex medico della nazionale statunitense, Larry Nassar. La sua è solo l’ultima voce ad alzarsi contro quello che le atlete non chiamano medico, ma mostro, già condannato a 60 anni di carcere per possesso di materiale pedopornografico e in attesa a ...