Simone Biles | ' Larry Nassar | il medico della Nazionale | ha abusato di me'

Simone Biles ha raccontato di essere stata abusata sessualmente dall’ex medico della nazionale statunitense di ginnastica Larry Nassar : La ginnasta statunitense Simone Biles ha raccontato di essere stata abusata sessualmente dall’ex medico della nazionale statunitense di ginnastica Larry Nassar, in attesa di una condanna dopo essersi dichiarato colpevole di avere molestato sette ragazze durante un processo a suo The post Simone Biles ha raccontato di essere stata abusata sessualmente dall’ex medico della nazionale statunitense di ginnastica Larry Nassar appeared ...

VIDEO – Ginnastica - Simone Biles sbarca al cinema! Il trailer del film sulla Campionessa Olimpica : Simone Biles sbarca al cinema. Il 3 febbraio verrà mandato in onda su Lifetime il film biografico sulla Campionessa Olimpica, icona della Ginnastica artistica contemporanea e dominatrice della Polvere di Magnesio. La statunitense, vincitrice di tre Mondiali consecutivi nel concorso generale individuale e di quattro ori a Rio 2016, sarà protagonista di Courage to Soar in cui sapremo di più sulla sua vita personale, sui sacrifici, sulle difficoltà ...

Ginnastica - Simone Biles : da olimpionica di Rio a cheerleader in Nfl : Vincitrice di 4 medaglie d'oro all'Olimpiade di Rio 2016, e di dieci titoli mondiali in carriera, la fuoriclasse statunitense della Ginnastica artistica, Simone Biles, ieri ha vissuto una domenica ...

Ginnastica - Simone Biles : “Sono tornata in forma - ho tutte le skills delle Olimpiadi. Punto a Tokyo 2020 ma prima…” : Simone Biles ha ricominciato ad allenarsi un mese fa ma la Campionessa Olimpica e dominatrice della Polvere di Magnesio non aveva ancor espresso le proprie sensazioni. Come riporta l’autorevole Newsday, il fenomeno statunitense ha già recuperato tutte le difficoltà che ha esibito agli ultimi Giochi, dimostrando di essere davvero unica: in appena un mese di allenamenti seri ha riacquistato il suo status di forma precedente l’anno di ...

Simone Biles : «Molestie nella ginnastica? Che tristezza accusarsi tra donne» : Si scalda il clima all’interno della nazionale statunitense di ginnastica artistica. Non perché ci sia una gara importante all’orizzonte, bensì per le recenti testimonianze delle atlete McKayla Maroney e Aly Raisman che hanno accusato di abusi sessuali l’osteopata americano Larry Nassar, già in cella per possesso di materiale pedo-pornografico. Dichiarazioni scottanti, che non sono però andate giù alla compagna di team Gabby Douglas: «E’ ...