Shock in California : figli segregati e incatenati : La notizia che arriva dalla California mette davvero i brividi, la polizia ha arrestato due genitori per aver tenuto i 13 figli in condizioni disumane. L'allarme lanciato da una figlia Le autorità americane sono venute a conoscenza di questa 'casa degli orrori' grazie alla denuncia di una delle figlie. La ragazza di 17 anni è riuscita a scappare e grazie ad un telefono trovato ha immediatamente contattato la polizia. L'età delle 13 vittime va ...

