Se l' emergenza migranti non si risolverà seriamente | il Fontana pensiero ritornerà fuori

E' emergenza a Melilla dopo nuovo 'assalto' 300 migranti : ... con la forza e in maniera violenta attraverso la linea frontaliera non aperta al transito regolare di persone non è ammissibile" ed evidenzia "la necessità di una politica comune di immigrazione da ...

emergenza migranti : Hanno venduto L’italia per 80 euro : Emergenza migranti: Hanno venduto L’italia per 80 euro Aveva fatto parecchio scalpore una intervista ad Emma Bonino, in cui l’ex ministro degli esteri italiano pare abbia affermato che “Siamo stati noi a chiedere che gli sbarchi avvenissero tutti in Italia, anche violando Dublino“, e aggiunge:”E nel 2014-2016 che il coordinatore fosse a Roma, alla Guardia Costiera […] L'articolo Emergenza migranti: Hanno ...

Migranti : si apre nuova emergenza - nella val Susa al confine con la Francia : Sono sempre di più le persone che tentato di attraversare le Alpi per superare la frontiera. Sopra Bardonecchia, a Briançon dove la neve è alta fino a due metri è nato un rifugio dove volontari ...

emergenza migranti - nuovo strappo di Trump : gli Usa fuori dal patto Onu : L'amministrazione Trump ha una politica su migranti e rifugiati non compatibile con il patto e rivendica il diritto di decidere in piena autonomia criteri e logiche per consentire l'ingresso agli ...

emergenza migranti in Val di Susa : Trenitalia chiude due stazioni : A Bardonecchia e Oulx gli impianti sciistici si preparano per la stagione invernale ormai alle porte, ma i due Comuni dell'alta Val di Susa si ritrovano anche a dover affrontare una nuova Emergenza profughi. La situazione migranti, già al limite, è stata aggravata da Trenitalia.Le ferrovie hanno infatti deciso di chiudere, per motivi di sicurezza, le sale d'attesa delle stazioni di Bardonecchia e Oulx. Con questa mosse, Trenitalia ...

Migranti : Pd veneto - stop emergenza - serve coordinamento sindaci e prefetture (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Però la gestione del fenomeno come pura emergenza, quando ormai sono oltre 25 anni che esiste sommata alla mancanza di dialogo e alle paure degli amministratori di perdere consenso ci impediscono di adottare gli strumenti utili ad affrontarlo con serietà - aggiunge il se

Migranti : Pd veneto - stop emergenza - serve coordinamento sindaci e prefetture : Padova, 21 nov. (AdnKronos) - "Se continua questo approccio emergenziale, il problema non lo risolveremo mai". Il segretario veneto del Partito Democratico, Alessandro Bisato, decide di affrontare le questioni dei Migranti ospitati chiedendo un "coordinamento permanente dei sindaci veneti che si con

Altro che emergenza migranti - l’emergenza è quella degli espatri : di Marialuisa Stazio * “Aiutiamoli a casa loro” è la retorica ‘umanitaria’ opposta usualmente alla cosiddetta emergenza migranti. Uno slogan che copre impudicamente la volontà di rimozione collettiva di fenomeni – quelli delle migrazioni economiche e della fuga dalle guerre e dalle calamità – che hanno radici nella politica e nell’economia che hanno permesso e permettono a noi di costruire le nostre piccole roccaforti di ...