Se la giustizia non è giusta | odissea per imprenditore senese Dalla estorsione

Francesco Bellomo destituito : non è più magistrato. Voto quasi all’unanimità del Consiglio della giustizia amministrativa : Francesco Bellomo non è più un magistrato. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, organo di autogoverno dei magistrati del Tar e del Consiglio di Stato, ha dato il via libera definitivo alla destituzione del magistrato indagato per aver ricattato alcune allieve della scuola “Diritto e Scienza”, da lui diretta, che venivano preparate al concorso di accesso alla magistratura. La decisione ha pochi precedenti nella ...

Bellomo non ci sta : Ingiustizia è fatta. E prepara il ricorso : "Ingiustizia è fatta. Dopo quasi 25 anni di lodevole servizio per lo Stato vengo destituito perché, nella mia vita privata, in veste di direttore scientifico di una scuola di formazione giuridica e centro di ricerca, sono stato autore di contratti di borsa di studio e di pubblicazioni su una rivista telematica". Così in una lettera aperta il consigliere Francesco Bellomo, per il quale l'assemblea plenaria del Consiglio di ...

Iraq - l'ipocrisia di Onu e Ong Non giustiziate i militanti Isis : Sono i pasdaran della tolleranza, i burocrati del buonismo ad ogni costo. Si nascondono dietro le sigle del Consiglio per i Diritti Umani dell'Onu, di Amnesty International e di Human Rights Watch. In Libia attribuiscono all'Italia condotte disumane con i migranti, ma chiudono gli occhi sul traffico di uomini gestito dalle organizzazioni criminali. In Irak hanno già dimenticato gli orrori dell'Isis e difendono a spada tratta i ...

‘Traduttori a 3 - 5 euro l’ora’? Non lamentiamoci se le operazioni di polizia e giustizia non funzionano : Dopo il bando per traduttore all’Ambasciata italiana a Londra dell’anno scorso, che non prevedeva la laurea (né in traduzione, né in altra materia) come requisito di partecipazione, ma la semplice residenza nel Regno Unito, un articolo uscito di recente su La Nuova di Venezia e Mestre denuncia la scandalosa situazione dei traduttori ed interpreti per la giustizia italiana. Il titolo la dice lunga “Traduttori a 3,5 euro. Scoppia ...

Il nodo giustizia/ Mini riforma che non elimina abusi e rischi per gli ascolti : Massimo sforzo, perché la legge delega è vincolante, e la maggioranza politica vacilla. Minimo risultato perché rimarranno sempre i problemi di fondo. Il primo che, anche limitando la trascrizione ai ...

Dell’Utri a casa - per farsi curare. Non fa domanda di grazia. Ma di giustizia : Caro Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti, molti conoscono il mio pensiero, quanto più lontano si possa immaginare dal berlusconismo, eppure eccomi qui a battermi insieme ad Achille Saletti per chiedere la sospensione della pena di Marcello Dell’Utri. La Procura Generale di Caltanissetta si è pronunciata a favore dell’ex senatore di Forza Italia, detenuto per scontare una condanna definitiva a sette anni per concorso in associazione ...

Igor arrestato - la vedova Fabbri : "Ora giustizia - ma non so se esiste" : La vedova del barista di Budrio ricorda: "Mesi duri, ho ancora l'immagine di lui che mi punta la pistola contro. Di notte mi sveglio, e accanto a me non c'è mio marito". Servizio video di Antonella Scarcella su

Due anni di carcere per aver investito e ucciso un ragazzo : "Questa non è giustizia" : Due anni e quattro mesi di carcere per avere investito e ucciso, con la sua auto, Alessandro Belvedere, 15enne di Venaria Reale (Torino),

Marcello DellUtri dal carcere : "Chiedo giustizia - non compassione" : A fare visita all'amico e compagno di partito anche Maurizio Gasparri che si è recato a Rebibbia per trovarlo. A lui Dell'Utri aveva confidato: "Voglio morire ridendo, non voglio la pietà di nessuno. ...

Thyssen - Chiamparino : "giustizia non completa - la Germania ha fatto finta di niente" (LaPresse) : "La Thyssen ha rappresentato il dramma di un'intera città e purtroppo la giustizia non è ancora completa. La Germania ha per ora ha fatto finta di niente". Così l'allora sindaco di Torino Sergio ...