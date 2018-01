Scoperto meccanismo memoria cellulare | prospettive contro cancro

Scoperto meccanismo per sviluppare nuove strategie terapeutiche contro il tumore al seno : Per il cancro al seno, trasportare la proteina CD44s, invece della CD44v, è fondamentale per la progressione della malattia e per la metastasi. Ora i ricercatori del Baylor College of Medicine hanno Scoperto un meccanismo attraverso il quale le cellule possono regolare il cambio tra le due proteine, aprendo opzioni per lo sviluppo di strategie terapeutiche per controllare la crescita del cancro in futuro. Per costruire le proteine CD44, ...