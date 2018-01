Scoperta choc in una villa californiana | 13 figli incatenati da padre e madre

: LA TRAGICA SCOPERTA FATTA DA UN PASSANTE... - EdizioneCaserta : LA TRAGICA SCOPERTA FATTA DA UN PASSANTE... - Gina17886201 : RT @RosannaMarani: Cinque cani avvelenati: scoperta choc Nolano - 7593c267b7d644b : RT @RosannaMarani: Cinque cani avvelenati: scoperta choc Nolano -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 16 gennaio 2018)ai letti in ambienti oscuri e maleodoranti. Erano tutti malnutriti, disidratati e sporchi 13 ragazzi, sette gia' adulti e sei ancora bambini, tenuti #segregati in casa dai genitori, David Allen Turpin, 56 anni, e sua moglie Louise Ann Turpion, 49 anni, in una #degli orroria Perris. Quando i poliziotti li hanno trovati non riuscivano a credere a quel che vedevano. Sotto ai loro occhi, un quadro di realta' che sembrava uscito fuori da una sceneggiatura di un film horror. I genitori sono stati arrestati VIDEO per sequestro di persona, maltrattamenti e torture. Chiamata al numero d'emergenza I vicini non si erano accorti di niente. A far scoprire cosa accadeva in quella casa, è stata unaa di 17 anni che è riuscita a scappare e munita di un cellulare che aveva trovato in casa ha chiamato il 911, il numero delle emergenze. Dopo la denuncia, ...