Scienza | intellettuali | politica Tre pilastri di un dialogo da ricostruire

(Di martedì 16 gennaio 2018) Sul Sole 24 Ore, Giuseppe Lupo ha lanciato una provocazione interessante. Si chiede quanti sarebbero oggi, tra professori universitari, scienziati, autori e editorialisti di prim'ordine, gliitaliani capaci di ​ricalcare le orme dei Croce, ​dei​ Dossetti e dei Marchesi, coloro insomma che settant'anni fa sedettero in Assemblea Costituente​. La risposta, neanche troppo velata, è pochi, anzi pochissimi.A proposito, merita ricordare che tutti quelli furono eletti nel 1946 grazie ai partiti di allora, in nome di ideologie spesso in lotta e difendendo principi distanti. Lo fecero, però, senza timore di frequentare i luoghi del confronto e della mediazione, le commissioni della Costituente, le aule del Parlamento e i palazzi del governo.La cesura, dice Lupo, si è avuta nel corso degli anni Ottanta, quando la classe dirigente e, più in generale, il ...