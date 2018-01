Sci | Elena Fanchini | ' Lotto | guarisco e torno'

Sci alpino - Elena Fanchini : “Non mi ritiro! Sconfiggo il tumore e torno a gareggiare!” : Elena Fanchini sta affrontando una dura battaglia. Pochi giorni fa la sciatrice bresciana ha annunciato di doversi fermare per curarsi da una neoplasia. La sfida più importante della vita per la 32enne. “Sono tranquilla“, ha esordito in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. “La vita mi ha messo davanti a questa prova e non sto a farmi domande sul perché. Prima lo accetto e meglio è. Io voglio tornare presto a sciare, ...

Sci femminile : gioia azzurra per il podio. Goggia : 'Pazzesco'. Nadia Fanchini : 'Per mia sorella Elena' : Quanta gioia. La prima storica tripletta azzurra in una discesa libera femminile a Bad Kleinkirchheim, a meno di un mese dall'inaugurazione dei Giochi Olimpici di PyeongChang, fa impazzire la truppa ...

Sci - Federica Brignone vince il SuperG in Austria : “È dedicata a Elena Fanchini” : “Questa vittoria è dedicata a lei”. Federica Brignone dedica il suo successo nel SuperG Austriaco di Bad Kleinkirchheim alla compagna di squadra Elena Fanchini che venerdì ha annunciato il suo momentaneo ritiro dalle competizioni per curare un tumore. Per la campionessa azzurra, in uno stato di forma eccellente in vista delle Olimpiadi in Corea del Sud, è la settima vittoria in carriera, la seconda solo in questa stagione dopo il ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Vittoria dedicata a Elena Fanchini!”. Sofia Goggia : “Complimenti a Fede - ho buttato la gara” : Federica Brignone ha vinto il SuperG di Bad Kleinkirchheim. Prova sbalorditiva dell’azzurra che ha battuto le grandi specialiste ed è salita sul gradino più alto del podio con pieno merito. Bravissima Nadia Fanchini a chiudere in quinta posizione dedicando il risultato alla sorella Elena, errori gravi per Sofia Goggia. Queste le dichiarazioni rilasciate dalle azzurre alla Fisi: Federica Brignone: “Era una pista tosta da lasciare ...

