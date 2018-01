Sci alpino | Elena Fanchini | “Non mi ritiro! Sconfiggo il tumore e torno a gareggiare!”

Sci alpino - Federica Brignone : “Noi italiani subiamo lo stress per la pressione delle Olimpiadi” : Manca sempre meno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tra le protagoniste più attese in casa Italia per quanto riguarda lo sci alpino c’è Federica Brignone, specie dopo il weekend di Bad-Kleinkirchheim, che l’ha vista trionfare in superG e piazzarsi seconda in discesa. L’azzurra ha rilasciato una lunga intervista all’agenzia LaPresse, di cui riportiamo un estratto. “Ho sempre sognato di andare forte in ...

Sci alpino - i convocati dell’Italia : c’è anche Christof Innerhofer a Kitzbuehel - in slalom forfait di Cristian Deville : Nel fine settimane torna la Coppa del Mondo di sci alpino e in programma c’è il lungo e spettacolare weekend di Kitzbuehel. Dominik Paris, Peter Fill, Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Werner Heel, Emanuele Buzzi saranno in pista a partire da martedì 16 gennaio nella prima prova cronometrata in vista della discesa maschile, in programma sabato 20 gennaio sulla Streif. Ci sarà anche Christof Innerhofer, in recupero dopo la botta rimediata ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : l’Italia vince ancora a Kirchberg. Alex Hofer trionfa in gigante : È un periodo d’oro per lo sci alpino italiano. Oltre ai fasti della Coppa del Mondo, la squadra azzurra sta splendendo anche in Coppa Europa. Dopo la vittoria di ieri di Florian Eisath, oggi è toccato ad Alex Hofer trionfare nel gigante di Kirchberg. Il 23enne sudtirolese ha dimostrato di trovarsi a proprio agio sulla pista austriaca perché dopo l’ottima prima manche chiusa al secondo posto, è balzato davanti a tutti nella seconda, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Cortina 2018 : le convocate dell’Italia. Torna Laura Pirovano : La tre giorni di gare di Coppa del Mondo di sci alpino in programma a Cortina d’Ampezzo vedrà protagoniste, ancora una volta, le discipline veloci: sono infatti previste due discese ed un superG. Le prove cronometrate inizieranno mercoledì, poi venerdì e sabato si terranno le due DH, mentre le gare si concluderanno domenica 21. Le azzurre convocate per queste tre sfide sono dieci: si tratta di Marta Bassino, Federica Brignone, Nicole ...

Sci alpino - un weekend da annali per l’Italia : leggendarie Goggia - Brignone e Fanchini - Fill nella storia con la Coppa di Combinata : Quello che si è appena concluso è stato indubbiamente il weekend di Coppa del Mondo di sci alpino più proficuo per quanto riguarda l’Italia in questa stagione. Partiti leggermente in sordina rispetto agli exploit della scorsa stagione, i nostri portacolori hanno cambiato marcia a fine 2017 con le vittorie di Federica Brignone a Lienz e Dominik Paris sulla Stelvio, per poi continuare sulla stessa falsariga fino all’apoteosi di ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Marina Wallner vince lo slalom di Zell Am See. Michela Azzola è settima : Marina Wallner ha vinto lo slalom di Zell am Se valido per la Coppa Europa. La tedesca ha recuperato ben due posizioni rispetto alla prima manche, piazzandosi davanti a tutte con il tempo di 1’48″33. Dopo il secondo posto nella prova di ieri, la 23enne è riuscita ad arrivare alla vittoria oggi, precedendo al traguardo la svizzera Aline Danioth per soli 15 centesimi. Sul terzo gradino del podio si è classificata la francese Nastasia ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 – Florian Eisath torna alla vittoria! Trionfo nel gigante di Kirchberg : Florian Eisath piazza il colpaccio in Coppa Europa! L’azzurro ha vinto il gigante di Kirchberg (Austria) e ha così conquistato il decimo successo nel circuito continentale. Dopo aver vinto la prima manche, l’azzurro si è difeso egregiamente nella seconda e ha così sconfitto gli svizzeri Sandro Jenal (a 0.77) e Marco Odermatt (a un secondo). Un Trionfo importante per il 33enne che prova a riemergere per strappare una convocazione per ...

Sci alpino - l’Italia dipinge magie e regala sogni. Goggia - Brignone - Fanchini : la tripletta scalfita nella mitologia : Tre moschettieri, tre eroine, tre Campionesse, tre icone. Chiamatele come volete. Semplicemente sono leggende vivente, scrittrici da premio Nobel capaci di confezionare una sceneggiatura davvero unica, appassionante, avvincente. E soprattutto tutta azzurra. Il tricolore sventola alto, altissimo sul cielo di Bad Kleinkirchheim: la discesa libera è solo nostra, tutta nostra, magicamente nostra. Nessuna ci rovina la festa, nessuna riesce a mettersi ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo Wengen. Marcel Hirscher sempre più padrone! : Marcel Hirscher è sempre più il padrone della Coppa del Mondo. L’austriaco ha vinto per l’ottava volta in stagione, volando sempre di più verso la conquista della Coppa di Cristallo. dopo la tappa di Wengen il cannibale è ora a 974 punti, con un vantaggio considerevole su Henrik Kristoffersen, secondo a 800. Terzo, ma molto staccato, è Alexis Pinturault, che si è ripreso la posizione su Kjetil Jansrud. Il migliore degli azzurri è ...

Sci alpino - TRIPLETTA NELLA STORIA! Italia da leggenda : prima volta in discesa - terzo podio tutto azzurro. Sempre Goggia e Brignone : L’Italia ha realizzato un’impresa mitologica NELLA discesa libera di Bad Kleinkirchheim. Il podio si è tinto tutto d’azzurro, l’Inno di Mameli ha risuonato per tre magnifiche portacolori che hanno fatto sventolare il tricolore nel miglior modo possibile sulle nevi austriache. Un autentico spettacolo confezionato da Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini: salgono loro sul podio, l’Italia è in festa e ha ...

Sci alpino - Slalom Wengen 2018 : Marcel Hirscher rompe la maledizione! Che trionfo davanti a Kristoffersen. Settimo Stefano Gross : Marcel Hirscher non finisce più di stupire. Non aveva mai vinto in Coppa del Mondo a Wengen ed oggi l’austriaco ha finalmente rotto la maledizione. A suo modo. Lo stesso con cui ha vinto, o per meglio dire dominato, le ultime sette gare tecniche e gli ultimi cinque Slalom della stagione. L’unico che gli è sfuggito è stato il primo, a Levi, quando ancora non era al top della forma dopo la frattura del malleolo in estate. Stavolta la ...

Sci alpino - tripletta Italia a Bad Kleinkirchheim. Sofia Goggia : “Giornata pazzesca - che tripletta”. Federica Brignone : “Troppo felice” : L’Italia ha confezionato una mitologia tripletta nella discesa libera di Bad Kleinkirchheim. Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini ci hanno regalato un’emozione indescrivibile. Queste le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato alla Fisi. Sofia Goggia: “Sentivo qualcosa di diverso nella mia sciata, con la gara accorciata pensavo che i distacchi fossero inferiori invece è una giornata pazzesca. Ad Aspen erano ...

LIVE Sci alpino - Slalom Wengen 2018 in DIRETTA : inizia la seconda manche. Tutti contro Hirscher - Gross per la rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dopo la mitica discesa di ieri e la combinata di venerdì, si chiude il lungo weekend sulla Lauberhorn. Spazio alla prova tecnica con Marcel Hirscher che partirà con Tutti i favori del pronostico: l’austriaco vuole l’ennesima vittoria ma se la dovrà vedere ancora una volta con Kristoffersen e Matt. ...

LIVE Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : TRIPLETTA INDIMENTICABILE! Goggia-Brignone-Fanchini - IMMENSE! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache si torna a gareggiare in questa specialità dopo una lunga assenze, tutte le big puntano alla vittoria a meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una gara appassionante e avvincente, molto combattuta e intensa. L’Italia si affida soprattutto a ...