Sassari crolla a Monaco

Maltempo Sassari - crolla un cornicione : ragazza ferita - esondano i torrenti : Tragedia sfiorata oggi a Sassari a causa del Maltempo. Una ragazza è rimasta ferita per il crollo di un cornicione a causa delle piogge che si stanno abbattendo in città e nel nord ovest dell’Isola. L’incidente è accaduto in via Angioy, dove si è staccato un consistente pezzo di intonaco di un palazzo all’angolo con via Sant’Eligio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno transennato e messo in sicurezza ...