: Delitto di Sarah Scazzi, questa sera la fiction con i manduriani - reteunonetwork : Delitto di Sarah Scazzi, questa sera la fiction con i manduriani - SuperGuidaTV : Sarah Scazzi, prima docu-fiction de “Il Terzo indizio” - Meryefa21 : RT @IlTerzoIndizio: Domani a #IlTerzoIndizio vi mostreremo la PRIMA docufiction sul più controverso e drammatico fatto di cronaca degli ult… - lavocemanduria : Delitto di Sarah Scazzi, questa sera la fiction con i manduriani - 7593c267b7d644b : RT @Corriere: L’ultima estate di Sarah Scazzi: il delitto di Avetrana diventa una fiction -

Leggi la notizia su superguidatv

(Di martedì 16 gennaio 2018) Lade “Ilindizio” sarà inaugurata con un fatto di cronaca, tra i più seguiti degli ultimi anni. Sarà Barbara De Rossi a condurre laserata di Rete 4 da martedì 16 gennaio 2018. Ricordiamo che Barbara De Rossi, oltre ad essere un’attrice affermata è anche testimonial contro la violenza sulle donne. Barbara De Rossi presentaindizio Barbara De Rossi è sempre stata conosciuta come una donna socialmente impegnata e sensibile. Una conduttrice capace di raccontare con la dovuta sensibilità le storie di altre donne vittime di tragici ed inumani crimini. Sarà proprio l’attrice, nonchè conduttrice televisiva ad introdurre e commentare la. Si parlerà infatti di cronaca, con un caso che verrà ricostruito e che, come purtroppo sappiamo, è stato oggetto di inquietanti retroscena. Indagini, prove per ...