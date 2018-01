Santi Apostoli | l' immobile della Regione c' è | ' A disposizione del Comune'

Roma - sit in di Salvini in piazza Santi Apostoli - protestano i movimenti per la casa : Manifestazione della Lega davanti alla Basilica davanti alla quale vivono accampate da mesi alcune famiglie sgomberate. La rete # Roma meticcia: "Siamo molto...

Roma - sit in di Salvini in piazza Santi Apostoli : la protesta dei movimenti per la casa : "Siamo molto preoccupati per le famiglie sgomberate che da quest'estate sono nell'atrio della basilica - spiegano dai movimenti - siamo qui per contrastare...