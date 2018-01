Samsung Galaxy S9 | nuovo leak sul programma di lancio

Ben quattro aggiornamenti per Samsung Galaxy S8 e S7 su app dedicate : news del 16 gennaio : Giornata ricca di novità quella che stiamo vivendo sul fronte degli aggiornamenti di app dedicate in modo quasi esclusivo a device come il Samsung Galaxy S8 e l'S7. Oggi 16 gennaio, infatti, sono stati rilasciati upgrade per una serie di app da analizzare con grande attenzione, anche perché alcune tra queste negli ultimi anni si sono ritagliate uno spazio interessante qui da noi. Vediamo dunque nel dettaglio cosa sta cambiando nello scorcio ...

Samsung Galaxy A8 (2018) porta la funzione real time HDR nella fascia media del mercato : Con Samsung Galaxy A8 (2018) le funzioni di HDR in tempo reale arrivano anche nella fascia media del mercato su entrambe le fotocamere. L'articolo Samsung Galaxy A8 (2018) porta la funzione real time HDR nella fascia media del mercato è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ - Xperia XZs - Xperia X Performance - Samsung Galaxy J3 (2017) e Nokia 8 cominciano a ricevere le patch di sicurezza di gennaio : Comincia in Europa il rilascio delle patch di sicurezza di gennaio 2018 Sony Xperia XZ, Xperia XZs, Xperia X Performance, Samsung Galaxy J3 (2017) e Nokia 8 L'articolo Sony Xperia XZ, Xperia XZs, Xperia X Performance, Samsung Galaxy J3 (2017) e Nokia 8 cominciano a ricevere le patch di sicurezza di gennaio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Spunta la data di uscita del Samsung Galaxy S9 : vicine le vendite in Italia : Manca poco più di un mese alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S9, visto che l'appuntamento è previsto in occasione del Mobile World Congress in programma il prossimo 26 febbraio. Dopo aver analizzato qualche altra indiscrezione sulla possibile scheda tecnica dello smartphone, come del resto è emerso anche nella giornata di ieri, oggi 16 gennaio dobbiamo necessariamente concentrarci su un altro aspetto ugualmente importante. Mi ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbero essere in vendita già da metà marzo : Secondo quanto riporta @evleaks, fonte notoriamente affidabile, la commercializzazione di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbe iniziare a metà marzo. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbero essere in vendita già da metà marzo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nuovi indizi sull’arrivo di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S6 - ma non sperateci troppo : Samsung sta lavorando al rilascio dell’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per i suoi top di gamma dello scorso anno, Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus, […] L'articolo Nuovi indizi sull’arrivo di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S6, ma non sperateci troppo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero montare batterie da 3.000 e 3.500 mAh secondo ANATEL : Dall'ente brasiliano ANATEL i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero montare delle batterie, in ordine, da 3.000 e 3.500 mAh. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero montare batterie da 3.000 e 3.500 mAh secondo ANATEL è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta 15 gennaio : Motorola Moto Z2 Play - Samsung Galaxy Note 8 - Nokia 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta 15 gennaio sono: LG V30, Nokia 8, HTC U11 Life, Motorola Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A3 (2017) e Note 8. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta 15 gennaio: Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy Note 8, Nokia 8 e tanti altri è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Gennaio 2018 perfetto per comprare il Samsung Galaxy S8 - ecco perché : Possiamo tranquillamente affermare che questo per gli acquirenti è il momento ideale per mettere le mani sul Samsung Galaxy S8, un dispositivo che fa tendenza, bello da morire, e che poco o nulla avrà da invidiare agli ormai prossimi top di gamma 2018. Secondo le più recenti voci di corridoio, il Galaxy S9 apporterà ben poche innovazioni rispetto all'attuale ammiraglia (quella che più sta stuzzicando le fantasie dei futuri acquirenti è la ...

Samsung Galaxy A8 in Italia dal 25 Gennaio : Il Samsung Galaxy A8, a poche settimane dal suo annuncio, è pronto a fare il suo debutto sul mercato Italiano. In Italia sarà disponibile dal 25 Gennaio ad un prezzo che si aggira intorno ai 529 euro. Samsung non perde tempo è farà subito debuttare, a poche settimane di distanza dall' annuncio, il Samsung Galaxy A8 in Italia, lo smartphone top per la fascia media del mercato. Tutto sul Galaxy A8 è concentrato intorno all' Infinity ...

In quale fase l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Le ultime al 15 gennaio : Che piega sta prendendo l'omologazione dell'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Siamo collocati attualmente in una fase che non riguarda da vicino lo sviluppo della versione biscottata dell'OS mobile di Google per l'ex top di gamma 2016, ma che coinvolge, invece, il modello precedente e quello successivo. Partiamo proprio dal Galaxy S8, di cui è stato reso noto proprio in mattinata il programma beta giungerà a conclusione il 17 ...

Presente al CES 2018 il Samsung Galaxy X : ecco cosa ne è venuto fuori : L'azienda sudcoreana ha fatto di tutto per occultare il Samsung Galaxy X, che in realtà adesso sappiamo essere stato Presente a suo modo al CES 2018 di Las Vegas, anche mostrato solo ad alcuni, a porte rigorosamente chiuse e lontani da occhi indiscreti. Qualcosa sembra essere comunque trapelato, come per esempio le dimensioni dello schermo nella sua massima estensione da 7.3 pollici, contraddistinto da una curvatura interna di 0.1 mm ed ...

Galaxy A8 - il primo Samsung con doppia fotocamera selfie : In attesa dell’arrivo a febbraio del nuovo Galaxy S9, Samsung consolida la propria posizione tra gli smartphone di fascia media portando una ventata di caratteristiche premium sul nuovo Galaxy A8, lanciato in anteprima al CES di Las Vegas. Il nuovo telefono della gamma A eredita dai modelli più costosi l’Infinity Display ed è il primo della storia di Samsung ad avere la doppia fotocamera frontale, con due sensori da 16 megapixel e 8 ...