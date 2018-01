Rugby | Sei Nazioni 2018 | i convocati di Galles e Scozia

I convocati dell’Italia di Rugby per il Sei Nazioni 2018 : È stata pubblicata ieri la lista dei 34 giocatori convocati dall’allenatore della Nazionale italiana di rugby Conor O’Shea in preparazione del torneo Sei Nazioni 2018, la cui prima giornata è in programma tra il 3 e il 4 febbraio. Il The post I convocati dell’Italia di rugby per il Sei Nazioni 2018 appeared first on Il Post.

Rugby - Sei Nazioni 2018 – I convocati dell’Italia : grande ritorno di Alessandro Zanni - debutta Jack Polledri : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha diramato le convocazioni per il primo raduno in preparazione del Sei Nazioni 2018 che scatterà domenica 4 febbraio contro l’Inghilterra all’Olimpico di Roma (la settimana successiva saremo impegnati in Irlanda). La grande notizia è il ritorno di Alessandro Zanni a due anni dalla sua ultima presenza in azzurro (19 marzo 2016 contro il Galles, poi una serie di infortuni). I ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : tutte le partite dell’Italia. Il calendario - le date e gli orari. Il programma completo : Tra inizio febbraio e metà marzo si terrà, come di consueto, il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà due gare interne e tre in trasferta: gli azzurri apriranno e chiuderanno il torneo allo stadio Olimpico di Roma, mentre le sfide fuori casa saranno inframmezzate da una settimana di riposo l’una dall’altra. L’Italia ospiterà l’Inghilterra nella prima giornata, poi andrà a far visita all’Irlanda. Dopo il riposo, ...

Rugby a 15 - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi. Il programma completo tra Sei Nazioni e Test Match : Il 2018 del Rugby vedrà, a livello di Nazionale maschile, gli ultimi Test Match prima della Coppa del Mondo del 2019, nonché il Sei Nazioni, con due sfide in casa per l’Italia. A livello di club, purtroppo sono già fuori da Champions Cup e Challenge Cup Benetton e Zebre, che dunque non vedremo in gara nei playoff. Ancora in gara invece, in Continental Shield, Calvisano, formazione che certamente rivedremo in azione anche nella post season ...