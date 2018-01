ASCOLTI TV/ 15 gennaio 2018 : “Romanzo Famigliare” 21.5% su Rai 1 - “Perfetti Sconosciuti” 20.3% su Canale 5 : Ancora grandi ASCOLTI per “Romanzo Famigliare”, la fiction di Francesca Archibugi in onda su Rai 1. Risultato positivo anche per il film “Perfetti Sconosciuti” in prima tv su Canale 5.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 11:44:00 GMT)

“Romanzo Famigliare” – Quarta puntata di martedì 16 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Quarta puntata con Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Quarta puntata di martedì 16 gennaio 2018 – Trama e ...

“Romanzo Famigliare” – Terza puntata di lunedì 15 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Terza puntata con Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Terza puntata di lunedì 15 gennaio 2018 – Trama e ...

“Romanzo Famigliare” – Terza puntata di lunedì 15 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Terza puntata con Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Terza puntata di lunedì 15 gennaio 2018 – Trama e ...

“Romanzo Famigliare” – Seconda puntata di martedì 9 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Seconda puntata, dopo il debutto di ieri, con Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Seconda puntata di martedì 9 gennaio 2018 – Trama e ...

“Romanzo Famigliare” – Seconda puntata di martedì 9 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Seconda puntata, dopo il debutto di ieri, con Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Seconda puntata di martedì 9 gennaio 2018 – Trama e ...

“Romanzo Famigliare” – Prima puntata di lunedì 8 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Romanzo Famigliare è la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate e al via da questa sera. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Prima puntata di lunedì 8 gennaio 2018 – Trama e ...