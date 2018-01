Romanzo Famigliare Anticipazioni quarta puntata e diretta | la mossa di Giorgio

“ Romanzo Famigliare” – Quarta puntata di martedì 16 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Quarta puntata con Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Quarta puntata di martedì 16 gennaio 2018 – Trama e ...

Romanzo Famigliare : anticipazioni quinta puntata di lunedì 22 gennaio 2018 : Romanzo Famigliare - Guido Caprino Non c’è pace per Agostino, il personaggio di Romanzo Famigliare interpretato da Guido Caprino: se nella puntata di questa sera ha avuto finalmente la conferma che Micol (Fotinì Peluso) è sua figlia, nella prossima in onda lunedì 22 gennaio rischierà un procedimento disciplinare che potrebbe distruggere per sempre la sua carriera militare. Tutto nascerà dal legame morboso che Nicoletta (Barbara Venturato) ...