Romanzo Famigliare Anticipazioni quarta puntata e diretta | Agostino è il vero padre di

Fotinì Peluso è Micol/ Nessun legame di parentela col calciatore ex Juventus Federico (Romanzo Famigliare) : La giovane attrice Fotinì Peluso interpreta Micol Pagnotta nella fiction "Romanzo Familiare" di Francesca Archibugi. Doppio appuntamento lunedì 15 e martedì 16 gennaio su Rai 1.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 20:55:00 GMT)

Romanzo Famigliare - anticipazioni puntata del 16 gennaio : Due donne, una madre e una figlia, una gravidanza, insieme generazioni a confronto, errori che si ripetono e storie che raccontano l’Italia sullo sfondo di una Livorno emblematica: Romanzo famigliare torna su Rai1 martedì 16 gennaio alle 21,25. In prima serata la nuova fiction diretta da Francesca Archibugi. Romanzo famigliare, trama e cast Romanzo famigliare è prima di tutto la storia della famiglia Liegi, una casata di origine ebraica molto in ...

Romanzo Famigliare - anticipazioni puntata del 15 gennaio : Due donne, una madre e una figlia, una gravidanza, insieme generazioni a confronto, errori che si ripetono e storie che raccontano l’Italia sullo sfondo di una Livorno emblematica: Romanzo famigliare torna su Rai1 lunedì 15 gennaio alle 21,25. In prima serata la nuova fiction diretta da Francesca Archibugi. Romanzo famigliare, trama e cast Romanzo famigliare è prima di tutto la storia della famiglia Liegi, una casata di origine ebraica ...

VITTORIA PUCCINI È EMMA/ Nuovo successo in tv dopo gli applausi per The Place al cinema (Romanzo Famigliare) : EMMA Liegi, personaggio della fiction Romanzo Famigliare interpretato da VITTORIA PUCCINI, in questa terza puntata proverà a riavvicinarsi al papà. Rivelazioni sulla paternità di Micol.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 17:11:00 GMT)

Romanzo Famigliare - Fiction Rai : anticipazioni stasera martedì 16 gennaio - Quarta puntata : Il test dice che Micol è figlia di Agostino e la ragazza deve rivelare a Federico di aspettare un figlio da lui.

Romanzo Famigliare quinta puntata : anticipazioni 22 gennaio 2018 : Romanzo Famigliare quinta puntata. La fiction torna con la quinta e penultima puntata su Rai 1 lunedì 22 gennaio 2018. Per la regia di Francesca Archibugi, la serie è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside. Protagonisti della fiction sono Vittoria Puccini e Guido Caprino. Ecco di seguito le anticipazioni sulla quinta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Leggi anche trama e ...

"Romanzo famigliare" - le anticipazioni della quarta puntata : Martedì 16 gennaio, alle 21:25 su Rai 1, la quarta puntata di "Romanzo famigliare". Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono...

Ascolti tv - 5 - 3 milioni di telespettatori per Romanzo famigliare : Ascolti tv, Prime Time Romanzo famigliare, la fiction di Francesca Archibugi con Vittoria Puccini in onda su Rai1 ha conquistato la prima serata di ieri grazie a 5.283.000 spettatori e il 21,5% di share. Su Canale 5 Perfetti sconosciuti ha ottenuto invece 4.769.000 telespettatori con il 20,3% di share. Terzo gradino del podio per Rai2 dove Voyager Italia è stato visto da 1.682.000 telespettatori pari al 7,2%. Italia 1 con Die Hard – Un ...