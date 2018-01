Romanzo Famigliare | anticipazioni quarta puntata di martedì 16 gennaio 2018

: @hopefulpaolina @ZeusMega Eccola: - Macripeda : @hopefulpaolina @ZeusMega Eccola: - OptiMagazine : Quarta puntata di #RomanzoFamigliare del 16 gennaio, anticipazioni e promo: #Micol ritrova… - spettacolo_fp : 'ROMANZO FAMIGLIARE': le anticipazioni della prossima puntata Il test del DNA non mente. Ecco cosa rivelerà:... - GossipeTv : Tra i protagonisti di #romanzofamigliare anche #andreabosca L'attore è di nuovo single? - CeciliaLazz : RT @GossipeTv: Federico saprà della gravidanza. Come reagirà alla notizia? Ecco le anticipazioni di #romanzofamigliare -

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di martedì 16 gennaio 2018)- Andrea Bosca Anche inc’è un complicato triangolo amoroso: Emma (Vittoria Puccini) subisce la gelosia del marito Agostino (Guido Caprino) nei confronti di Giorgio (Andrea Bosca), vecchio amico ed ex fidanzato della ragazza, che sostiene di poter essere il padre di Micol (Fotinì Peluso). Il personaggio si è dimostrato finora positivo, presentandosi come un simpatico ed eterno Peter Pan ancora innamorato del suo primo ed unico amore, ma potrebbe nascondere brutte sorprese. Agostino ritiene infatti che sia stato proprio Giorgio a fargli avere la lettera anonima in cui si insinuava che non fosse lui il padre di Micol, ed il legame che Giorgio sta instaurando con il Cavalier Liegi (Giancarlo Giannini) per la risoluzione del problema va di pari passo con l’aiuto economico che vorrebbe da lui, per risollevare le sorti della sua azienda di ...