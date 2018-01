Roma | Nainggolan in Cina? Salta tutto! Ora Emerson può partire

Calciomercato Roma/ News - Monchi : nessuna offerta per Nainggolan - finora… (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo capitolino, racconta la verità sul trasferimento saltato di Nainggolan in Cina(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 10:37:00 GMT)

Roma-Nainggolan - addio in stand-by : i giallorossi aprono alla cessione imminente : Roma-Nainggolan, addio in stand-by: i giallorossi aprono alla cessione imminente Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Nainggolan- Continua a tener banco la situazione Radja Nainggolan in casa Roma. Dopo le vicende di capodanno, il rapporto tra società e giocatore sembrerebbe essersi deteriorato, tanto da spingere la stessa società capitolina a prendere in ...

Roma - da Nainggolan a Strootman e Emerson : il club valuta la cessione di un big : Nessuno è incedibile: la Roma è sempre stata coerente nella sua strategia di mercato. Da quando si è insediata la proprietà Usa non esistono intoccabili nella rosa.

Calciomercato Roma/ News : Nainggolan no - ma Emerson Palmieri può partire (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra giallorossa: Radja Nainggolan non lascerà la capitale, ma Emerson Palmieri potrebbe anche decidere di partire subito.

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 15 gennaio in DIRETTA : ufficiale Lisandro Lopez all’Inter! Nainggolan verso la Cina? L’ANSA dice no - ma la Roma sconfessa l’agenzia di stampa : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 15 gennaio. Ci attende un’altra giornata di novità, trattative ed acquisti. Il Napoli è in dirittura d’arrivo per Verdi dal Bologna mentre il Bologna sembra aver raggiunto l’accordo con Riccardo Orsolini dell’Atalanta. Manca solo il “Si” della società orobica. Prosegue l’interesse della ...

Roma : “Nainggolan-Cina? Nessun contatto” Ma con l’offerta giusta… : Roma: “Nainggolan-Cina? Nessun contatto” Ma con l’offerta giusta… Radja Nainggolan in Cina? Non impossibile, ma sicuramente poco probabile. Lo hanno fatto sapere dalla Roma dopo gli ultimi rumours di un interesse del Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro: “Con noi non si è fatto vivo Nessuno”. Non una chiusura netta: “Di fronte a un’offerta significativa e […] L'articolo Roma: ...

Nainggolan - la Roma frena. Tifosi in rivolta sul web : La Roma frena la cessione di Radja Nainggolan in Cina. Il club giallorosso tramite l'Ansa ha voluto chiarire la situazione riguardo la situazione del belga: 'Da noi non si è fatto vivo nessuno, e ...

Nainggolan via dalla Roma? / Calciomercato news : la dirigenza smentisce l'affare - ma apre alla cessione : Nianggolan via dalla Roma: le ultime notizie di Calciomercato sul possibile addio del belga a Trigoria. Sul Ninja forte il Guanghzou Evergrande di Cannavaro.

Roma - il comunicato su Nainggolan e sulla cessione di Emerson alla Juve : “Da noi non si è fatto vivo nessuno e siamo già al 15 gennaio. Ovvero a metà della finestra di mercato. Fermo restando che di fronte ad una offerta significativa e soddisfacente qualsiasi trattativa può essere aperta, sia nella campagna trasferimenti estiva sia in quella invernale, non è assolutamente detto che ci debba essere una partenza eccellente in questa fase. Sarebbe meno sorprendete una partenza di Emerson che non di ...

Roma - Nainggolan in Cina? Poco probabile : Roma, 15 GEN - Tra i tifosi della Roma tiene banco la polemica per le voci di un possibile trasferimento di Nainggolan in Cina all'Evergrande di Cannavaro. "Ma da noi - fanno sapere dalla società ...

NAINGGOLAN VIA DALLA Roma? / Calciomercato news : i tifosi si ribellano alla possibile cessione : Nianggolan via Dalla Roma: le ultime notizie di Calciomercato sul possibile addio del belga a Trigoria. Sul Ninja forte il Guanghzou Evergrande di Cannavaro.

Roma - scende in campo Cannavaro per convincere Nainggolan : Non bastano i (tanti) soldi offerti dal Guangzhou. Per convincere definitivamente Nainggolan ad accetare la Cina è sceso in campo un campione del mondo come Fabio Cannavaro . In questi giorni l'attuale tecnico del club cinese ha telefonato direttamente al belga e ha illustrato il progetto tecnico e commerciale incentrato proprio su di lui. ...

Nainggolan via dalla Roma? / Calciomercato news - Stoppini : venerdì incontro tra tutte le parti e.... : Nianggolan via dalla Roma: le ultime notizie di Calciomercato sul possibile addio del belga a Trigoria. Sul Ninja forte il Guanghzou Evergrande di Cannavaro.

Calciomercato Roma - Nainggolan in Cina? Tifosi giallorossi furiosi : Calciomercato Roma – Sono ore caldissime in casa Roma, la squadra di Di Francesco non sta attraversando un buon momento di forma in campionato ed inoltre a tenere banco è il mercato con l’assalto dalla Cina per Radja Nainggolan. Nonostante la bravata di Capodanno i Tifosi sono dalla parte del belga e sono pronti a protestare in caso di cessione in questa finestra di mercato. “Se vendono Radja me rivedono tra 15 anni allo stadio”, ...